5,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich am Dienstag das DFB-Pokalspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart angesehen, das die Werkself in der letzten Minute für sich entschied. Die Übertragung im Ersten war damit die reichweitenstärkste am gesamten Tag, keine andere Sendung war gefragter. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 23,2 Prozent und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an dem Match, 25,8 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Im ZDF beschäftigte sich Sebastian Lege zur besten Sendezeit mit der "Wahrheit über McDonald’s & Co." und fuhr damit ebenfalls gute Quoten ein. An die Fußball-Werte kam er zwar nicht heran, mit 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil kann man in Mainz aber zufrieden sein. Noch etwas besser sah es außerdem beim jungen Publikum aus, wo sogar 14,1 Prozent gemessen wurden. Das Erste und das ZDF ließen die private Konkurrenz bei den 14- bis 49-Jährigen am Dienstag damit weit hinter sich.

Im ZDF war der Erfolg aber schnell wieder vorbei: "Frontal" erreichte später nur noch eine Reichweite in Höhe von 1,93 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf überschaubare 7,2 Prozent zurück und bei den 14- bis 49-Jährigen standen nur noch 6,1 Prozent auf dem Konto des Senders. "Markus Lanz" steigerte sich später wieder auf 14,9 (gesamt) und 10,4 Prozent (14-49). Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,4 Prozent war das ZDF am Dienstag der stärkste Sender, Das Erste landete einen Prozentpunkt dahinter. Beim jungen Publikum stand Das Erste mit 11,5 Prozent ganz oben auf dem Quoten-Thron, RTL kam dahinter auf 10,1 Prozent.

Sehr erfolgreich unterwegs war im öffentlich-rechtlichen Kosmos am Dienstag übrigens auch das SWR Fernsehen, das es auf einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 4,2 Prozent brachte - und so nur knapp hinter Sat.1 lag. Zurückzuführen ist das vor allem auf eine starke Primetime, wo "Mumbach Mumbach täterä – Sitzung der Mombacher Bohnebeitel" 1,53 Millionen Menschen zum Einschalten brachte, bundesweit waren damit 7,4 Prozent Marktanteil drin. Im Sendegebiet waren es sogar 20 Prozent.

