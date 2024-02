Seit Beginn des Jahres gibt es bei der AGF die Möglichkeit, die Gesamtnutzung einer "Programmmarke" (genaue Erläuterung am Ende des Textes) über Streaming und lineares Fernsehen hinweg zu ermitteln. Die so ermittelte Nettoreichweite gibt also an, wie viele unterschiedliche Personen laut AGF-Messung mit Inhalten, die unter einer Format-Marke veröffentlicht wurden, in Kontakt gekommen sind - wobei es beispielsweise schon reicht, wenn man wenige Sekunden einer Sendung online oder im TV gesehen hat, über die Nutzungsintensität wird hier also keine Aussage getroffen.

Diese Zahlen sind für die Öffentlichkeit oder auch die Presse aktuell noch nicht einfach zugänglich, RTL hat nun aber angekündigt, wöchentlich Top 5-Listen zu veröffentlichen - und die erste für Kalenderwoche 4 zwischen dem 22. und 28. Januar bringt da schon einige interessante Einblicke. Bezieht man sich nur aufs Streaming - live und on demand - dann war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die Programm-Marke mit der höchsten Nettoreichweite. 1,79 Millionen unterschiedliche Personen wurden hier demnach bei RTL+ mit Dschungel-Inhalten erreicht.

Schon dicht dahinter folgt mit einer Nettoreichweite von 1,74 Millionen das "ZDF-Sportstudio Live". Weil hier nach Programm-Marken ausgewertet wird, fallen mehrere Partien der Handball-EM ebenso darunter wie etwa die Wintersport-Übertragungen. Auch die "Sportschau" findet sich mit einer Nettoreichweite von 1,00 Millionen in dieser Liste, ebenso wie die "Tagesschau", die natürlich von ihren zahlreichen Ausgaben profitiert. Noch bemerkenswerter ist daher, dass der "Bergdoktor" Platz 5 erreichte und sich mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,89 Millionen Personen als echtes Streaming-Schwergewicht entpuppt.

Die anderen beiden Top 5-Listen, die RTL veröffentlicht hat, beziehen sich erstens nur auf RTL-Formate und zweitens kombinieren sie Streaming und klassische TV-Nutzung, wodurch die Zahlen ungleich höher ausfallen. Dieser Auswertung zufolge erreichte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Zeitraum zwischen dem 22. und 28. Januar 27,86 Millionen unterschiedliche Personen - also etwa jeden Dritten in Deutschland. Während die hohe Nettoreichweite von "Wer wird Millionär?" angesichts der starken TV-Quoten weniger überrascht, fällt die hohe Nettoreichweite für "Lego Masters" und die "Bachelors" schon eher auf.

Unter den "regelmäßigen Formaten", die also täglich oder werktäglich im Programm sind, gibt es neben "RTL aktuell", "Punkt 12" und der Soap "GZSZ" überraschend hohe Werte für die beiden Gerichtsshows am Nachmittag. Um die neun Millionen Menschen kommen laut AGF innerhalb einer Woche mit Ulrich Wetzel oder Barbara Salesch in Kontakt.

Was ist eine Programmmarke?

"Eine Programmarke ist ein Bewegtbild-Aggregat, das alle inhaltsgleichen, inhaltsähnlichen und thematisch verwandten Videos (breiter: Inhalte) serieller/ häufig wiederkehrender Formate unter einem Markendach plattformübergreifend zusammenfasst. Die Programmmarke kann daher als Summe aller Bewegtbildinhalte eines spezifischen Angebots eines Bewegtbildanbieters verstanden werden, das mit einem Markennamen verbunden ist."

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt