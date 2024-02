"Das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt." Mit diesen Worten hat Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwochabend aus Saarbrücken begrüßt. Von dort wollte man eigentlich das DFB-Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Gladbach übertragen, doch schon zu Beginn der Übertragung machte die Moderatorin klar, dass man angesichts der Regenfälle gar nicht wisse, ob das Spiel überhaupt angepfiffen werden könne. 10 Minuten vor dem eigentlich geplanten Start gab es dann die Absage - und die zwang auch den Sender zu einer kurzfristigen Programmänderungen.

Und so verabschiedete Müller-Hohenstein das Publikum gegen 20:40 Uhr in einen alten "Marie Brand"-Krimi. Diese Umstände sorgten dafür, dass das ZDF am Mittwoch insgesamt nur enttäuschende Quoten einfuhr. Die Live-Moderationen aus Saarbrücken sahen sich 2,94 Millionen Menschen an, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Den Krimi verfolgten danach nur noch 2,46 Millionen, was den Marktanteil auf 10,2 Prozent fallen ließ. Für die Krimi-Fans war man am Mittwoch schlicht zu überraschend und zu spät dran, die Fußball-Fans interessierten sich dann natürlich wenig für den Film.

Am späten Abend konnte dann aber immerhin noch "Markus Lanz" überzeugen. Ein Talk unter anderem mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verfolgten ab 22:40 Uhr 1,79 Millionen Menschen, das ließ den Marktanteil auf 13,6 Prozent steigen - das war der höchste Wert, den die Mainzer den Abend über hinweg erzielten.

Der Primetime-Sieg ging unterdessen an Das Erste: Die Wiederholung des Krimis "Steirerkreuz" kam dort auf unerwartet gute 17,3 Prozent Marktanteil, 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei. "Plusminus" kam danach aber schon nur noch auf 11,4 Prozent, hier lag die Reichweite bei 2,48 Millionen. Am Vorabend sorgte derweil die Biathlon-WM für hervorragende Quoten: Die Mixed-Staffel erreichte über eineinhalb Stunden hinweg 3,58 Millionen Zuschauende sowie 22,2 bei allen und 16,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt