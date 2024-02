"TV Total" ist auch in diesem Jahr bislang ein schöner Erfolg für ProSieben, künftig will man diesen Erfolg bekanntlich mit weiteren Comedy-Formaten, die im Anschluss an Sebastian Pufpaff zu sehen sein sollen, fortsetzen (DWDL.de berichtete). An diesem Mittwoch konnte ProSieben mit dem Format sogar noch ein bisschen mehr zulegen: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 15 Prozent und war damit so hoch wie seit November nicht mehr, 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für einen sicheren Primetime-Sieg in dieser Altersklasse. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,49 Millionen.

In dieser Woche gelang es ProSieben dann immerhin, auch im Anschluss recht ansehnliche Quoten zu erzielen. Das schaffte man mit einer Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben", die es zwar nur auf eine Reichweite in Höhe von 450.000 brachte, angesichts der langen Sendezeit bis nach Mitternacht standen für ProSieben aber gute 9,3 Prozent auf der Uhr. Spannend wird zu sehen sein, wie das Zusammenspiel aus "TV Total" und den neuen Comedy-Formaten funktioniert.

Bei RTL haben derweil "Die Bachelors" offenbar ihr Quotenniveau gefunden. 1,41 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Kuppelsendung an, in der Zielgruppe entsprach das 12,7 Prozent Marktanteil. Damit lag man in etwa auf dem Niveau, das man auch schon in der vergangenen Woche erreichte. "RTL Direkt" hielt sich später noch knapp im zweistelligen Marktanteils-Bereich, "Stern TV" steigerte sich dafür wieder recht deutlich auf 13,0 Prozent. 1,04 Millionen Menschen sahen sich die von Steffen Hallaschka moderierte, eineinhalbstündige Magazin-Sendung an.

Auf dem ewig gleichen, enttäuschenden Niveau lag zuletzt auch die Sat.1-Show "Kühlschrank öffne dich!" - und so war es auch in dieser Woche. Nur 890.000 Menschen schalteten ein, 260.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das schwachen 5,1 Prozent Marktanteil. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" fiel später sogar noch auf 3,5 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt