am 09.02.2024 - 09:03 Uhr

Nach "Ralf, die Hebamme" und "Ralf, die Alleinerziehende" stand bei RTL am Donnerstagabend "Ralf, die Krankenschwester" auf dem Programm. Während die ersten beiden Folgen 2022 und 2023 aber noch Marktanteile von über 12 Prozent beim jungen Publikum erzielen konnten, reichte es diesmal nur für schwache 7,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 7,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt wollten im Schnitt nur 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung sehen.

Dass RTL also deutlich schwächer unterwegs war als in den vergangenen beiden Wochen, als man XXL-Dschungelcamp-Abende veranstaltet hatte, nutzte Jörg Pilawa, um mit seinem "1% Quiz" in Sat.1 einen neuen Bestwert aufzustellen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf sehr gute 11,6 Prozent und überbot den bisherigen Rekord aus dem Frühjahr 2023 noch knapp. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag mit 8,9 Prozent ebenfalls weit über dem Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite stieg im Vergleich zur Vorwoche um 110.000 auf 1,6 Millionen.

Zufrieden sein kann man aber auch bei Kabel Eins, wo "Roadtrip Amerika" die Reichweite nach dem hervorragenden Auftakt in etwa stabil bei 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern halten konnte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging zwar von 7,7 auf 7,0 Prozent zurück, damit hielt man sich aber in Woche 2 besser als im vergangenen Jahr. Zudem lief auch das "K1 Magazin" im Anschluss mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe erfolgreich.

Selbst bei ProSieben konnte man durchatmen, weil "Forsthaus Rampensau Germany" sich deutlich vom Tiefstwert der Vorwoche erholte und ohne die Trash-Konkurrenz bei RTL nun 6,3 statt 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt sahen über 200.000 Personen mehr zu als vergangene Woche - wobei die Gesamt-Reichweite von 0,78 Millionen natürlich dennoch sehr übersichtlich war.

Vox kam mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Mr. & Mrs Smith" zwar ugt in den ABend, "Terminator - Die Erlösung" musste sich im Anschluss allerdings mit mageren 4,7 Prozent zufrieden geben. RTLzwei blieb unterdessen recht blass und kam um 20:15 Uhr nicht über 4,3 Prozent Marktanteil für "Hartes Deutschland" hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt