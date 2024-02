Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Bibiane Z traten am Donnerstag noch drei Acts im Live-Finale von "Ich will zum ESC!", um Last Minute noch ein Ticket für den deutschen Vorentscheid zu lösen, der am Freitag kommender Woche zu sehen sein wird - übrigens erst am späteren Abend ab 22:05 Uhr. Durchgesetzt hat sich hier Floryan aus Künzelsau, der nun beim eigentlichen Vorentscheid gegen Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine, Marie Reim und Ryk antreten wird.

Das Interesse am Finale von "Ich will zum ESC!" war - zumindest was die lineare Ausstrahlung im NDR Fernsehen anbelangt - allerdings recht überschaubar. Im Schnitt sahen dort 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Nur rund 60.000 dieser Personen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersgruppe lag somit nur bei 1,3 Prozent.

Nicht eingerechnet sind hier allerdings Abrufe in der ARD-Mediathek, wo die Sendung ebenfalls live zu sehen war - und wo man die vorausgehende Dokureihe auch hatte verfolgen können. Zahlen zu den Abrufen dort liegen bislang nicht vor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt