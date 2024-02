am 10.02.2024 - 09:10 Uhr

Mit "Kiwis großer Partynacht" reagierte Sat.1 auf die Tatsache, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Schlagershows inzwischen auch beim jüngeren Publikum häufig richtig gute Quoten holen. Die ungleich günstiger produzierte Sat.1-Version kam bislang aber nicht so recht im Gang. Immerhin konnte sich die dritte Folge nun von den katastrophalen Werten der zweiten Ausgabe Anfang Januar wieder deutlich lösen.

So stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 2,6 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 erreichte man mit 5,6 Prozent Marktanteil ein ähnliches Niveau. Ein Erfolg ist die Sendung damit weiterhin nicht, der mittelfristige Sat.1-Senderschnitt war damit aber durchaus in Sichtweite. Dass insgesamt im Schnitt gerade mal eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, ist zwar ernüchternd - es waren aber 220.000 mehr als Anfang Januar.

Auch RTL vermochte am Freitagabend nicht, mit "Lego Masters Allstars" eine ansprechende Gesamt-Reichweite einzufahren, hier sahen im Schnitt 1,28 Millionen Personen zu. Bei den Jüngeren lief die Sendung besser, auch hier machte sich aber bemerkbar, dass diesmal kein Dschungelcamp im Anschluss lief, das auch auf die vorherige Sendung ausstrahlen konnte. Und so sackte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um drei Prozentpunkte auf nun 10,9 Prozent ab, für die Marktführung reichte es aber trotzdem. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 8,1 Prozent Marktanteil erzielt - für RTL ist die Sendung also eigentlich etwas zu jung.

ProSieben kam mit "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" auf solide 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Vox sortierte sich mit "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" dahinter mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 7,0 Prozent ein. Zufrieden sein dürfte man bei RTLzwei, wo der Film "Percy Jackson - Diebe im Olymp" mit 4,7 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt lag. Kabel Eins startete mit seinem "Navy CIS"-Viererpack zwar bei mickrigen 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, steigerte sich aber im Lauf des Abends und lag bei Folge 4 dann schon bei 5,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt