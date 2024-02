Gleich drei große Showproduktionen buhlten am Samstagabend zur besten Sendezeit um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Blick auf den Gesamtmarkt hatte dabei ein geschwächtes "Frag' doch mal die Maus" die Nase vorn. Die ARD-Show sicherte sich im Ersten im Schnitt 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, nochmals weniger als Mitte 2023. Nie zuvor kam das Format auf eine so niedrige Reichweite. 11,4 Prozent Marktanteil wurden insgesamt festgestellt. Bei den Jüngeren lief es für die Show aber gut. In der Altersklasse 14 bis 49 Jahren wurden im Schnitt 10,7 Prozent verbucht; ein klar überdurchschnittliches Ergebnis. Somit lag die Produktion exakt auf Augenhöhe mit dem ProSieben-Format "Das Duell um die Welt".

Die Show mit Joko und Klaas kam ebenfalls auf 10,7 Prozent, lief allerdings länger. War bei der Maus um 23:20 Uhr Schluss, lief der Abspann der ProSieben-Primetimeshow ziemlich genau eine Stunde später über die Bildschirme. "Das Duell um die Welt" ist inzwischen ein gutes Stück von einstigen Spitzenwerten (fast 20%) entfernt, hielt sich an diesem Samstag nun aber auf ähnlichem Niveau wie im Herbst 2023. Rund 830.000 Personen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.



Stabil präsentierte sich bei RTL die dritte von vier "Supertalent"-Sendungen. Mit Blick auf die Jüngeren gewann die RTL-Show auch den Show-Dreikampf. Gemessen wurden im Schnitt 12,8 Prozent Marktanteil – in etwa so viel wie sieben Tage zuvor und auch insgesamt blieb die Reichweite nahezu unverändert. 2,28 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein. Als nach 23:10 Uhr "Absolut Dieter Bohlen" ausgestrahlt wurde, lag der ermittelte Marktanteil bei 10,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Weil RTL jedoch tagsüber mit "Blaulicht-Report", "Verklag mich doch" und Gerichtsshows nur deutlich einstellige Werte einfuhr, stand am Ende ein Tagesmarktanteil von acht Prozent bei den Umworbenen zu Buche. Das Erste sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen die Spitzenposition mit guten 9,7 Prozent. ProSieben musste sich mit 6,1 Prozent zufrieden geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt