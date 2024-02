In den zurückliegenden Wochen performte Sat.1 insbesondere samstags zu schlecht. Mit Wiederholungen der US-Serie "Ein Engel auf Erden" wurde zeitweise sogar die Marke von einem Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unterboten. Seit diesem Wochenende setzt sich das Sat.1-Samstagsprogramm tagsüber nun aus anderen Formaten zusammen. Und eine erste Erkenntnis ist: Richtig gut läuft es weiterhin nicht, es gibt aber durchaus positive Entwicklungen. So hat eine Wiederholung von "Das 1% Quiz", ausgestrahlt nach 18 Uhr, die Lage in der Tat deutlich verbessert. Das Ratespiel mit Jörg Pilawa, das zuletzt donnerstags schon erfolgreich unterwegs war, kam gegen Bundesliga-Spitzenspiel und "Sportschau" auf 4,6 Prozent bei den Jüngeren. "Genial Daneben" sicherte in der Stunde zuvor 4,7 Prozent.

Zwischen 11:50 und 17 Uhr hatte Sat.1 aber in der Tat noch viel Luft nach oben: Sieben Folgen von "Das Küstenrevier" verfingen kaum. 2,4 und 2,6 Prozent Marktanteil sicherte sich die Serie aus dem Hause Pyjama Pictures mittags, später wurden teils nur 1,6 Prozent gemessen. Bessere Ergebnisse fuhr da schon das vormittags gelaufene Format "Die Landarztpraxis" mit zwischen 3,9 und 5,7 Prozent ein. Für Sat.1 war es unter dem Strich doch ein schwacher Samstag, denn mehr als 4,7 Prozent Tagesmarktanteil waren bei den Jüngeren nicht zu holen. Daran änderte auch die 6,4 Prozent erzielende Primetime-Ausstrahlung von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" nichts.

Tagessieg für "München Mord"

Sehr stark performte derweil das ZDF am Samstagabend. Der Krimi "München Mord" kam zur besten Ausstrahlungszeit auf 25,5 Prozent Marktanteil und war somit das meistgesehene Fernsehprogramm des Samstags. Den 90-Minüter wollten sich im Schnitt 6,61 Millionen Personen nicht entgehen lassen. Auch bei den Jüngeren waren die Ergebnisse richtig gut. Hier wurden genau zehn Prozent gemessen.

Eine nachfolgende Wiederholung der Krimiserie "Der Alte" hielt im Schnitt 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die ermittelte Quote nach 21:45 Uhr lag noch bei richtig guten 19,1 Prozent. Bei den Jüngeren ging der Wert auf fünfeinhalb Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt