am 12.02.2024 - 09:03 Uhr

Ein letztes Mal war Florence Kasumba am Sonntag an der Seite von Maria Furtwängler im "Tatort" zu sehen. Die "Geisterfahrt", so der Titel der Folge, ging dabei erwartungsgemäß als meistgesehene Sendung des Tages hervor: Durchschnittlich 8,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den ARD-Krimi um 20:15 Uhr und trieben den Marktanteil auf starke 27,2 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der "Tatort" zudem ebenfalls an die Spitze: Dort waren im Schnitt 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei - ein paar mehr noch als beim ProSieben-Hit "Wer stiehlt mir die Show?", dessen Sendezeit jedoch mehr als doppelt lang ging, was dann auch für einen höheren Marktanteil sorgte. Auf 24,1 Prozent brachte es "Wer stiehlt mir die Show?", während der "Tatort" über 90 Minuten hinweg auf 20,2 Prozent kam.

Starke Quoten gab's auch in dieser Woche wieder für die ZDF-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla: Mit 5,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte "Frühling" im Vergleich zum Staffel-Auftakt der Vorwoche fast 200.000 Fans hinzugewinnen. Der Marktanteil stieg beim Gesamtpublikum auf sehr gute 19,2 Prozent. So gut lief es bei den 14- bis 49-Jährigen zwar nicht, doch auch hier erwies sich das "Herzkino" mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent wieder als schöner Erfolg.

Ab 21:45 Uhr sorgte zudem das "heute-journal" für hohe Quoten: Mit 4,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hielt das Nachrichtenmagazin den ZDF-Marktanteil bei 18,6 Prozent. Dabei profitierte das "heute-journal" wohl auch davon, dass "Caren Miosga" nach nur drei Ausgaben schon eine Pause einlegte: Im Ersten hielt die Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland" nach dem "Tatort" noch 2,64 Millionen Menschen bei der Stange, der Marktanteil ging auf 12,5 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt