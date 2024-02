Mit einem Marktanteil von mehr als 24 Prozent beim jungen Publikum erzielte "Wer stiehlt mir die Show?" in der vergangenen Woche zum Auftakt der siebten Staffel den höchsten Wert in der Geschichte des Formats. Eine Woche später sah es nun ein ganze Stück schlechter aus: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sackte um über sieben Prozentpunkte auf nun 17,0 Prozent ab. Die Gesamt-Reichweite fiel auf um 580.000 auf nun 1,48 Millionen.

Trotz des deutlichen Rückgangs waren das für ProSieben natürlich noch immer starke Zahlen - und sie verhalfen auch "Late Night Berlin" im Anschluss nochmal zu mehr Aufmerksamkeit. Die Wiederholung der Sendung vom Dienstag sahen sich ab 23:32 Uhr im Schnitt 0,31 Millionen Personen an - und somit über 50 Prozent mehr als bei der Erstausstrahlung. Hatte der Marktanteil am Dienstag nur bei 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gelegen, so reichte es nun für 10,6 Prozent.

Einen der Gründe für den deutlichen Rückgang Reichweite von "Wer stiehlt mir die Show" findet man wohl in der härteren Konkurrenz. War RTL vergangene Woche mit "American Ice Football" noch chancenlos geblieben, so schlug man sich nun mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" deutlich besser. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 14,7 Prozent, insgesamt wurden 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Damit war der letzte Dschungel-Nachklapp auch erfolgreicher als in den vergangenen Jahren, als die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe zwischen 9,9 und 12,7 Prozent schwankten.

Richtig gut funktioniert hat zudem, das Publikum im Anschluss auch bei "Stern TV am Sonntag" dranzuhalten, das nach der Football-Pause erstmals seit September wieder im Programm war - und prompt einen Bestwert aufstellte: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 15,3 Prozent knapp drei Prozentpunkte über dem bisherigen Bestwert, die Gesamt-Reichweite mit 1,05 Millionen so hoch wie zuletzt im April vergangenen Jahres, als die Sendung allerdings 40 Minuten früher startete. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lief es gut, der Marktanteil lag ebenso wie beim Dschungel-Nachklapp zuvor bei 13,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;