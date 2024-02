Mit Jörg Pilawas "1% Quiz" hat Sat.1 in den zurückliegenden Wochen schöne Quoten-Erfolge am Donnerstagabend gefeiert. Einzig das Staffel-Finale, das nun über die Bühne ging, trübte die Erfolgs-Bilanz ein wenig. In Konkurrenz zu "Germany'x next Topmodel" und der Europa League, aber auch zum "Bergdoktor" und dem "Flensburg-Krimi", tat sich die Show zum vorläufigen Abschied etwas schwerer als zuletzt. Ein zweistelliger Marktanteil, wie er in den zurückliegenden Wochen mehrfach erreicht wurde, war am Donnerstag nicht drin.

Stattdessen kam "Das 1% Quiz" zur besten Sendezeit mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 8,2 Prozent in der Zielgruppe - das ist für Sat.1 zwar ein guter Wert, aber eben doch ein gutes Stück von den Rekorden entfernt. Auch insgesamt ließ die Show beim Staffel-Finale ein paar Federn, kam mit 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 6,0 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatten noch über 1,8 Millionen für einen neuen Rekordwert gesorgt. Unterm Strich fällt die Bilanz aber freilich trotzdem überaus positiv aus, schließlich gab's über die gesamte Staffel hinweg im Schnitt fast zehn Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Marktanteils-Trend: Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Das Zusammenspiel mit Wiederholungen der Comedyshow "Richtig witzig" lief hingegen nicht so rund: 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben im weiteren Verlauf des Abends dran, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 5,7 Prozent zurück. Später tat sich "Mein Mann kann" mit 4,4 Prozent sogar noch ein Stück schwerer. Und auch tagsüber kämpfte Sat.1 mit einigen Problemen: Zwar sorgte "Auf Streife" bis 15 Uhr für zweistellige Werte, doch "Die Urlaubs-Docs" fielen im Nachmittagsprogramm zeitweise auf gerade mal 2,8 Prozent zurück. Auch "Das Küstenrevier" war mit 4,1 Prozent kein Erfolg, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 660.000 Personen so hoch ausfiel wie seit Ende Januar nicht mehr.

Vox war am Vorabend mit dem "Perfekten Dinner" deutlich stärker und kam auf überzeugende 9,1 Prozent Marktanteil. In der Primetime lief es für einen Film-Doppelpack hingegen unspektakulär: So erreichte "The Transporter - The Mission" zunächst zwar 1,27 Millionen Menschen, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,6 Prozent. "The Transporter Refueled" holte danach noch 6,9 Prozent. Bei Kabel Eins wiederum zeigte sich der "Roadtrip Amerika" mit 4,7 Prozent Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche etwas erholt. RTLzwei lag mit "Hartes Deutschland" aber sogar noch vor dem Reise-Dokusoap und erzielte gute 5,2 Prozent. Die "Nachtschicht" sorgte ab 22:16 Uhr aber für nur noch 2,1 Prozent, während sich das "K1 Magazin" im Gegenzug auf 5,0 Prozent steigerte.

Unter den kleinen Sendern gab's unterdessen nicht zuletzt für Super RTL gute Quoten: Dort steigerte "CSI: Miami" im Laufe des Abends seinen Marktanteil auf bis zu 4,8 Prozent. Aber auch Sixx war dank "Numb3rs" zu später Stunde mit bis zu 3,3 Prozent erfolgreich unterwegs, während RTL Up nach 22 Uhr mit "Monk" gar 3,8 Prozent verbuchte. Richtig gut lief es daneben auch für DMAX, wo "112: Feuerwehr im Einsatz" mit starken 3,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend startete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;