Kann man bestimmten Personen ansehen, wie viel Geld sie verdienen, ob sie Tattoos haben oder welchen Hobbys sie nachgehen? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue ProSieben-Show "Wer isses?" (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik). Zum Auftakt hat das Konzept viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert: Die Reichweite in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 550.000, das entsprach ziemlich guten 11,3 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Menschen zu.

ProSieben setzte sich damit vor alle anderen Privatsender, nur das "heute journal" hatte nach 20:15 Uhr noch mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dank des guten Vorlaufs kam endlich auch "Late Night Berlin" wieder halbwegs auf die Beine. Das von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Format dümpelte in den vergangenen beiden Wochen weit unter dem Senderschnitt umher und verdoppelte sich jetzt in etwa auf 7,8 Prozent. Insgesamt sahen 370.000 Menschen am späten Abend zu, auch das waren spürbar mehr als die rund 200.000 in den zurückliegenden Wochen.

Dass es am Ende trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent reichte, ist vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen. Vor allem die US-Sitcoms machten Probleme, das sonst recht stabile "The Big Bang Theory" lag zeitweise bei nur 3,7 Prozent und auch "How I Met Your Mother" und "Modern Family" blieben deutlich unter Senderschnitt hängen.

ProSieben hielt sich damit aber immerhin knapp vor Vox, das mit 6,9 Prozent aber recht gut performte. Das wiederum ist auch auf den Vorabend zurückzuführen, wo "First Dates" und "Das perfekte Dinner" angesichts von 7,8 und 8,9 Prozent sehr gut liefen. "Hot oder Schrott" lag in der Primetime zunächst bei nur schwachen 4,8 Prozent, eine zweite Ausgabe lag danach aber immerhin wieder bei 8,2 Prozent. Um 20:15 Uhr musste sich Vox damit noch hinter RTLzwei einreihen, das mit "Hartz und herzlich" auf 6,3 Prozent Marktanteil kam und so ein Jahres-Bestwert verzeichnete. 770.000 Menschen interessierten sich für die Sozialdoku.

