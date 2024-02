Mit seiner Reportage-Reihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" hat RTLzwei derzeit ein sehr erfolgreiches Mittel gefunden, um die Quoten-Misere am Nachmittag in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch lief's für die beiden Folgen besonders stark: So trieben 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den RTLzwei-Marktateil in der Zielgruppe schon ab 16:04 Uhr auf starke 10,5 Prozent, eine Stunde später erzielte das Format sogar 11,1 Prozent.

RTLzwei lag damit zu diesem Zeitpunkt als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen vor RTL, ProSieben, Vox und Sat.1, die um 17 Uhr allesamt einstellig blieben. Insgesamt steigerte sich "Hartz und herzlich" zu diesem Zeitpunkt auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Allerdings hielt der Sender danach nicht einmal halb so viele bei der Stange: "Köln 50667" fiel auf 180.000 Fans zurück, erwischte mit einem Marktanteil von 4,6 Prozent dank des Rückenwinds aber trotzdem einen seiner besseren Tage. Für "Berlin - Tag & Nacht" waren ab 19:05 Uhr dann nur noch 3,9 Prozent in der Zielgruppe drin.

Keinen weiteren Aufschwung gab es unterdessen um 20:15 Uhr für "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana". 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen nun die letzte Folge des Formats, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,0 Prozent. Damit bewegte sich der Roadtrip auf der Flughöhe der vergangenen Wochen - neue Fans konnte RTLzwei jedoch seit dem Start zu Beginn des Jahres nicht dafür begeistern.

Noch deutlich hinter RTLzwei platzierte sich in der Zielgruppe übrigens Kabel Eins, wo der Spielfilm "Barry Seal - Only in America" am Mittwochabend mit nur 2,4 Prozent Marktanteil unterging. Ungleich besser leif es für Nitro, wo "Werner - Volles Rooäää!" mit 4,6 Prozent erneut auftrumpfte und die anschließende Wiederholung von "Werner - Das muss kesseln" sogar 5,0 Prozent erzielte. Auch Vox konnte da nur bedingt mithalten und erzielte trotz neuer Folgen mit "CSI: Vegas" nur Werte von 4,6 und 4,7 Prozent, ehe "Bones" nach 22 Uhr auf 3,3 Prozent zurückfiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;