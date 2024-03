Die ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin" ist mit sehr guten Quoten in ihre letzte Staffel gestartet. Durchschnittlich 5,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten ab 21:15 Uhr für einen starken Marktanteil von 19,9 Prozent beim Gesamtpublikum, nachdem zuvor "Der Staatsanwalt" mit 5,70 Millionen Personen und 22,2 Prozent Marktanteil den ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren hatte.

Die "Großstadtförsterin" im Ersten sortierte sich unterdessen deutlich dahinter ein - und musste sich auch der RTL-Tanzshow "Let's Dance" geschlagen geben. Durchschnittlich 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den ersten Film der neuen Reihe mit Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle, der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die "Großstadtförsterin" mäßige 5,1 Prozent, während die beiden ZDF-Krimis immerhin auf Werte von 7,4 und 6,6 Prozent kamen.

Ohnehin drehte das ZDF am späten Abend noch einmal auf, wenngleich "Let's Dance" wie schon in der Vorwoche dafür sorgte, dass die "heute-show" - zumindest gemessen an vorläufig gewichteten Werten - etwas schwächer performte als gewöhnlich. Mit 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 14,9 Prozent Marktanteil sortierte sich die Show am Freitag dennoch auf dem dritten Platz beim jungen Publikum ein, insgesamt sorgten 3,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 17,7 Prozent Marktanteil. Das "ZDF Magazin Royale" überzeugte zudem später noch mit sehr guten 14,5 Prozent beim jungen Publikum.

Beim Gesamtpublikum war dem ZDF die Marktführerschaft am Freitag ohnehin nicht zu nehmen, was auch daran lag, dass man tagsüber gleich zwei Mal Biathlon im Programm hatte. Beim Weltcup der Frauen waren ab 13:00 Uhr bereits 2,08 Millionen Fans dabei, die für 24,2 Prozent Marktanteil sorgten, ehe später bei den Männern sogar 3,04 Millionen sowie 26,6 Prozent Marktanteil drin waren. Beim jungen Publikum verbuchte das ZDF mit der Live-Übertragung ab 15:44 Uhr ebenfalls überzeugende 13,2 Prozent Marktanteil.

Ohne eine "SOKO"-Serie im Gegenprogramm drehte aber auch das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" auf: Ab 18:00 Uhr erreichte die Show im Schnitt 3,69 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 22,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 11,4 Prozent ebenfalls richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;