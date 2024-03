Der Film "Faltenfrei" entpuppte sich für die ARD am Mittwochabend als voller Erfolg - und das schon zum zweiten Mal: 4,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Film an, in dem Adele Neuhauser eine Frau spielt, die plötzlich hören kann, was andere Menschen über sie denken und daraufhin ihr Leben ändert. Das war die höchste Reichweite für einen Mittwochs-Film im Ersten seit März vergangenen Jahres. Dabei handelte es sich nur um eine Wiederholung: 2021 lief der Film schon einmal, damals hatten über sechs Millionen eingeschaltet.

"Faltenfrei" erzielte damit auch beim zweiten Mal einen sehr guten Marktanteil von 19,7 Prozent beim Gesamtpublikum und kann war zudem die meistgesehene Sendung des Tages überhaupt - zumindest wenn man bei der "Tagesschau" nicht die Reichweiten der Parallel-Ausstrahlungen in den Dritten etc. mit einbezieht. Der Film interessierte vorrangig ein etwas älteres Publikum, mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent lief es aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest solide.

Hilfreich war dabei aber wohl auch, dass das ZDF nicht viel entgegenzusetzen hatte. Die Katja-Riemann-Serie "Reset" verlor nach dem ohnehin schon eher verhaltenen Start am Montag am zweiten Abend dort nochmal kräftig an Boden. Lag die Reichweite am Montag noch bei knapp unter drei Millionen, so schalteten zur dritten Folge nun nur noch 1,78 Millionen Menschen ab 20:15 Uhr ein, die vierte Episode lag bei 1,61 Millionen. Unklar ist an dieser Stelle freilich, wie viele die Serie lieber in der Mediathek weiter verfolgt haben.

Bei der linearen Ausstrahlung reichte es aber in jedem Fall nur für sehr magere Marktanteile von zunächst 7,0 und dann 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Altersgruppe 14-49 wurden sogar nur 4,0 und 3,7 Prozent Marktanteil erzielt. Das lässt aus Quotensicht wenig Gutes für die beiden finalen Folgen am heutigen Donnerstag erwarten.

Trotz dieser schwachen Primetime war das ZDF aber auch am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 14,0 Prozent mit deutlichem Vorsprung vor dem Ersten, das auf 12,4 Prozent kam, Tagesmarktführer. Dazu trug nicht nur bei, dass am Nachmittag "Die Küchenschlacht", "Bares für Rares", "Die Rosenheimcops" sowie am Vorabend "SOKO Wismar" wieder Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke erzielten, sondern auch am späten Abend die Marktanteile wieder auf gute Werte anstiegen. Das "Sportstudio" zur Champions League" erreichte ab 23 Uhr mit im Schnitt 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 13,4 Prozent, "Markus Lanz" nach Mitterancht dank einer Reichweite von 1,27 Millionen sogar 18,9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;