Vier Folgen von "Deutschlands beste Comedians" will Sat.1 in diesem Jahr zeigen – während die Ausgaben drei und vier später im Jahr gesendet werden sollen, lief am Freitagabend die zweite und zwar mit Erfolg. Bei den klassisch Umworbenen kam das Programm auf sehr schöne 11,1 Prozent. Gegenüber der Woche zuvor gewann man also knapp zwei Prozentpunkte hinzu. Insgesamt wurden 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen. Die Werte müssen auch vor dem Hintergrund des starken Konkurrenzprogramms gesehen werden.

Abseits von "Let's Dance" punktete RTL am Freitag unter anderem mit "Punkt 12", das auf starke 16,5 Prozent kam. Ab 15 Uhr holte auch "Barbara Salesch" zweistellige Marktanteile bei den klassisch Umworbenen. Schwer tat sich "Verklag mich doch" nach 17 Uhr mit gerade einmal 4,2 Prozent. Es war nicht das erste Mal in dieser Woche, dass die Scripted Reality derart weit unter dem Senderschnitt verblieb. Im Wochenschnitt landete das Format nun zum zweiten Mal in Folge unter der Sieben-Prozent-Marke.

