Normalerweise ist der Mittwochabend im ZDF für diverse Shows oder "Aktenzeichen XY" reserviert. In dieser Woche ist man davon abgewichen und hat mit "Ghostbusters: Legacy" einen Hollywood-Film als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Und auch damit war der Sender erfolgreich: 3,12 Millionen Menschen schalteten ein, der Streifen war damit das meistgesehene Programm nach 20:15 Uhr. Der Marktanteil lag bei 12,9 Prozent.

Noch deutlich besser lief es aber beim jungen Publikum, 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nämlich aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, was hier 14,5 Prozent Marktanteil entsprach. Damit musste sich das ZDF in der Primetime nur "TV Total" geschlagen geben. Am Ende führte die starke Performance aber dazu, dass das ZDF einen Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in Höhe von 10 Prozent erreichte - und damit stärkster Sender war.

Zurückzuführen ist das vor allem auf den Primetime-Film - aber nicht nur. Angeschoben durch die "Ghostbusters" lagen auch das "heute journal" und das "Auslandsjournal" beim jungen Publikum bei erfreulichen 12,7 und 10,1 Prozent. Nachmittags waren es "Bares für Bares" und "Die Rosenheim-Cops", die mit 11,2 und 11,5 Prozent zu überzeugen wussten. Auch insgesamt war das ZDF am Mittwoch mit 14,4 Prozent der erfolgreichste Sender.

Das Erste setzte in der Primetime lediglich auf eine Film-Wiederholung, dafür schlug sich "Wo ist die Liebe hin" noch recht ordentlich. 2,96 Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem Sender 12,0 Prozent Marktanteil. "Plusminus" sahen danach noch 2,45 Millionen, das entsprach 11,4 Prozent. Meistgesehenes Format des Senders nach der "Tagesschau" war einmal mehr "Wer weiß denn sowas?". Das Vorabend-Quiz erreichte 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es angesichts von 12,4 Prozent ebenfalls hervorragend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;