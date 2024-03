am 26.03.2024 - 09:29 Uhr

Die Tage des "ARD Buffets" sind gezählt, das ist schon seit einiger Zeit klar. Wegen der Ausweitung des "Mittagsmagazins" auf zwei Stunden musste das Format Anfang 2024 zunächst um eine Stunde nach vorn rücken, aber auch das ist nur eine Zwischenlösung: Ende des laufenden Jahres wird das Format nach 27 Jahren eingestellt. Auf dem neuen Sendeplatz siecht das Format mittlerweile seinem Ende entgegen.

Auch wenn am vergangenen Freitag mit einer Reichweite in Höhe von 650.000 eine der besten seit dem Wechsel auf den Sendeplatz um 11:15 Uhr eingefahren wurde: Solche Ausreißer nach oben sind die Ausnahme. Am Montag ging es prompt auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Und das ist auch ziemlich genau die Durchschnittsreichweite, die das "Buffet" seit Jahresbeginn geholt hat. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 780.000.

Dass Publikum durch den früheren Sendeplatz verloren geht, war natürlich klar. Aber auch in Sachen Marktanteil hat das "ARD Buffet" merkliche Einbußen hinnehmen müssen. Seit Jahresstart erreichte das Format beim Gesamtpublikum lediglich 8,4 Prozent, vor einem Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 10,8 Prozent.

In der Primetime unterhielt Das Erste mit einer weiteren Folge der Doku-Reihe "Amerikas Große Seen" 2,49 Millionen Menschen, damit waren insgesamt 9,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es angesichts von 8,2 Prozent richtig gut. "Hart aber fair" erreichte danach noch 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Gesamt-Marktanteil ging dadurch leicht auf 8,4 Prozent zurück. Den Primetime-Sieg sicherte sich unterdessen das ZDF. Den Film "Der Fall Marianne Voss" wollten dort 4,73 Millionen Menschen sehen, das entsprach 18,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;