RTL hat am Dienstag dank der Fußball-Nationalmannschaft einen ganz starken Tag erlebt. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum war man insgesamt der erfolgreichste Sender, bei den 14- bis 49-Jährigen brachten es die Kölner gar auf 24,7 Prozent. Damit ließ man die Konkurrenz meilenweit hinter sich - und das hat natürlich vor allem mit der überaus starken Performance des Fußballspiels in der Primetime zu tun.

Schon die erste Halbzeit des Testspiels gegen die Niederlande erreichte 10,26 Millionen Menschen, während den zweiten 45 Minuten kletterte die Reichweite dann sogar noch auf 11,33 Millionen. Damit kam das Spiel bei RTL auf mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als das Match vor einigen Tagen gegen Frankreich, das sahen im ZDF etwas mehr als 10 Millionen. RTL kam nun beim Gesamtpublikum auf 36,2 sowie 46,3 Prozent Marktanteil.

Noch besser lief es beim jungen Publikum: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Reichweite über die beiden Halbzeiten hinweg sehr konstant und lag bei etwa 3,29 Millionen. Eine Zahl, die RTL und alle anderen Sender sonst in der Regel nicht mehr erreichen. Schon in der ersten Halbzeit lag der Marktanteil bei herausragenden 50,6 Prozent, während den zweiten 45 Minuten waren es sogar 57,1 Prozent.

Dass sich so langsam EM-Fieber in Deutschland breit macht, lässt sich auch an der Tatsache ablesen, dass RTL selbst mit der Vorberichterstattung auf das Spiel gegen die Niederlande ganz starke Werte eingefahren hat. 4,30 Millionen Menschen sahen den rund 30-minütigen Countdown, beim jungen Publikum waren damit starke 25,0 Prozent Marktanteil drin. Kurz vor dem Anpfiff hatten sich sogar schon 6,80 Millionen Menschen vor den Bildschirmen versammelt.

Highlights und Zusammenfassungen interessierten nach dem Abpfiff schließlich noch 3,10 Millionen Menschen. Damit erreichte RTL insgesamt 23,5 Prozent Marktanteil und auch bei den Jüngeren wurden noch hervorragende 28,1 Prozent gemessen. Von diesem starken Vorlauf profitierte schließlich auch das "Nachtjournal", das ab Mitternacht noch 1,16 Millionen Personen erreichte und beim jungen Publikum auf 17,0 Prozent Marktanteil kam. Vor allem dank der DFB-Elf war es also ein sehr gelungener Tag für RTL.

