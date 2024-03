am 27.03.2024 - 09:22 Uhr

RTL hat mit dem Fußballspiel der deutschen Nationalelf am Dienstag alles dominiert und auch die Tagesmarktführerschaft in allen wichtigen Zielgruppen eingefahren. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist Sat.1 angesichts von 6,0 Prozent zweitstärkster Sender gewesen. Das ist auf eine teilweise extrem starke Daytime zurückzuführen: Das "Frühstücksfernsehen" war mit 18,3 Prozent gewohnt stark unterwegs, danach punktete aber auch die "Auf Streife"-Strecke. Fünf von sechs Folgen der Scripted Reality lag bei zweistelligen Werten, teilweise waren 18,1 Prozent Marktanteil drin.

Zwischen 16 und 20:15 Uhr lief es für Sat.1 dann aber gewohnt schlecht. Und auch in der Primetime konnte man nichts reißen: Die US-Serie "The Irrational" fiel gegen die starke Konkurrenz auf 4,3 Prozent, nur 810.000 Menschen sahen zu. "Navy CIS" brachte es danach in der klassischen Zielgruppe auf nur noch 1,8 Prozent.

Gut lief es in der Daytime zeitweise auch für RTLzwei: "Hartz Rot Gold" erreichte ab 16 Uhr im Schnitt 350.000 Menschen, beim jungen Publikum waren so 12,1 Prozent Marktanteil drin. "Hartz und herzlich" hielt sich danach bei ebenso starken 11,6 Prozent. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" waren danach aber nur noch zu 3,1 und 4,9 Prozent gut. In der Primetime erreichte "Hartz Rot Gold" 3,9 Prozent.

Noch weiter verloren hat unterdessen das Vox-AIDA-Kuppelformat "Herz an Bord", das nach dem schwachen Start in der Vorwoche jetzt noch mehr Federn lassen musste. Lediglich 530.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, der Marktanteil lag bei schlechten 2,5 Prozent. Auch für die Kölner lief es zuvor teilweise besser: "First Dates" und "Das perfekte Dinner" lagen angesichts von 8,0 und 8,5 Prozent auf einem erfreulichen Niveau.

ProSieben schickte gegen das Fußballspiel bei RTL seine Rankingshow "Darüber… die Welt" ins Rennen und verzeichnete schlechte 4,1 Prozent Marktanteil. "Late Night Berlin" lag danach bei nicht viel besseren 4,3 Prozent. Erfolgreicher als alle anderen genannten Sender war zur besten Sendezeit übrigens Kabel Eins: Mit dem Film "Beverly Hills Cop 2" brachte man es auf 4,6 Prozent Marktanteil, die Reichweite betrug 810.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;