Mit der "Passion" hat RTL vor zwei Jahren einen echten Überraschungserfolg hingelegt, die teils imposant und teils trashig inszenierte Ostergeschichte erreichte damals nur etwas weniger als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, durch die endgültige Gewichtung der Quoten konnte man diese Marke später sogar noch überspringen. Auch im zweiten Jahr der Inszenierung lief es richtig gut, wenngleich die Werte aus 2022 in weiter Ferne blieben.

Dennoch waren am Mittwochabend ab 20:15 Uhr im Schnitt 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, kein anderer Privatsender erreichte in der Primetime eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei guten 9,7 Prozent. Noch besser lief es in der klassischen Zielgruppe, wo RTL angesichts von 590.000 Zuschauenden 12,4 Prozent erzielte. Hier waren vor zwei Jahren noch 14,1 Prozent drin. Bei den von RTL inzwischen favorisierten 14- bis 59-Jährigen landete die "Passion" übrigens bei 12,6 Prozent.

Und auch wenn man in der klassischen Zielgruppe dem ZDF ("Aktenzeichen XY") und ProSieben ("TV Total") den Vortritt lassen musste: Bei RTL kann man mit den erreichten Quoten zufrieden sein. Zumal man es auch noch wusste, den Erfolg im Anschluss zu verlängern. Ein "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig aus Kassel erreichte noch 1,94 Millionen Menschen, beim jungen Publikum hatte das 14,0 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 59-Jährigen stieg der Marktanteil sogar auf 15,0 Prozent.

Ein einstündiges "Stern TV" erreichte ab 23 Uhr immerhin noch 10,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 860.000 Menschen sahen zu. Und weil auch der Vorabend durchweg zweistellig lief, erzielte RTL am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein anderer Sender war auch nur annähernd so erfolgreich, das ZDF auf Platz zwei landete zwei Prozentpunkte hinter RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;