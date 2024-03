am 30.03.2024 - 11:09 Uhr

Zum Staffelfinale der diesjährigen Folgen von "Der Staatsanwalt" zeigte das ZDF sogar einen Doppelpack. Nicht nur auf dem gewohnten Slot um 20:15 Uhr gab es die 60 Minuten lange Krimiserie zu sehen, sondern auch ab 21:15 Uhr: Das klappte gut, denn die Produktion erreichte über zwei Stunden hinweg stabile Reichweiten. Beide Episoden erreichten im Schnitt 5,52 Millionen Fans. Bis 21:15 Uhr lag die durchschnittliche Gesamtquote bei 21,8 Prozent, danach betrug sie sogar 22,8 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief der Doppelpack mit 0,38 und 0,37 Millionen Zusehenden (7,6 und 7,5%) ziemlich gut.

Nach dem Abspann der zweiten Folge ging es allerdings nach unten. Noch auf rund dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam eine kurze "heute Xpress"-Folge, ab 22:20 Uhr erreichte "INRI – Warum musste Jesus sterben?" dann noch 1,44 Millionen Menschen. Mit 8,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Ausstrahlung unter Senderschnitt.



Keine spektakulären Werte sicherte sich das Bayerische Fernsehen mit einem Karfreitagsklassiker. Ab 22:30 Uhr kam "Die zehn Gebote" dort auf rund 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt lag die gemessene Quote bei 3,2 Prozent. Bei den Jüngeren fuhr der Streifen, der bis zwei Uhr nachts lief, 1,4 Prozent Marktanteil ein.



Gut unterwegs war am Feiertag auch Das Erste, das zur Primetime auf den Film "Zwei Erben sind einer zu viel" setzte und damit auf 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (14,5%) kam. "Ziemlich beste Freunde" sahen im Anschluss noch 2,14 Millionen Menschen (10,9%). Insbesondere bei den Jüngeren lief es für den Film wirklich äußerst gut. Die Quote stieg auf durchschnittlich 10,9 Prozent – nachdem das 20:15 Uhr-Programm 6,7 Prozent geholt hatte.

Zweistellige Gesamtmarktanteile zwischen zehn und rund elfeinhalb Prozent hatten schon Filmwiederholungen tagsüber beschert. So zeigte Das Erste ab 12:10 Uhr "Ein Hausboot zum Verlieben", ab 13:40 Uhr "Familie Wöhler auf Mallorca" und ab 15:15 Uhr "Lindburgs Fall".





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;