Für Florian Silbereisen aka Max Parger und seine Crew ging es am Ostersonntag im "Traumschiff" nach Thailand - und das ZDF hat damit den doppelten Primetime-Sieg eingefahren. 4,96 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Reihe an, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte noch ein paar mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Vergleich zur Oster-Folge 2023 ging es ein Stück bergab, damals lag die Reichweite bei mehr als 5 Millionen. Mit den jetzt erzielten 20,6 Prozent Marktanteil kann man in Mainz dennoch sehr zufrieden sein.

Zumal es auch beim jungen Publikum richtig gut lief: 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 17,0 Prozent Marktanteil und den Tagessieg. Hier ging es im Jahresvergleich übrigens ziemlich deutlich bergauf, um knappe 4 Prozentpunkte nämlich. Und überhaupt: Einen höheren Marktanteil beim jungen Publikum erzielte die Reihe in den letzten mindestens 17 Jahren nicht.

Während das "heute journal" im Anschluss beim jungen Publikum ebenfalls noch zweistellig war und auch insgesamt starke 17,1 Prozent Marktanteil holte, musste die neue italienische Krimiserie "Signora Volpe" am späten Abend deutlich kleinere Brötchen backen. Die Reichweite ging auf 2,41 Millionen zurück, beim Gesamtpublikum entsprach das immerhin noch 12,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden allerdings nur noch 4,0 Prozent gemessen.

Das Erste schickte derweil zur besten Sendezeit nur einen alten "Tatort" ins Rennen, schlug sich damit aber trotzdem ziemlich gut. Angesichts von 4,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag man nur knapp hinter dem neuen "Traumschiff", der Marktanteil betrug 18,8 Prozent. Beim jungen Publikum waren ebenfalls gute 11,2 Prozent. Zwei Folgen von "Simon Becketts: Die Chemie des Todes" lagen später aber sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen im einstelligen Bereich.

Vor allem in der Primetime waren das ZDF und Das Erste am Ostersonntag also eine echte Macht. Weil sie tagsüber aber mehr als sonst mit einstelligen Marktanteilen zu kämpfen hatten, fielen auch die Tagesmarktanteile niedriger aus. Das ZDF war mit 12,3 Prozent der erfolgreichste Sender, Das Erste kam auf Platz zwei ins Ziel und erzielte 10,4 Prozent. Beim jungen Publikum war der Abstand geringer, hier holte das ZDF 6,4 Prozent und lag so nur 0,1 Prozentpunkte vor dem Ersten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;