Am Ostersonntag haben auch einige Spartensender auf ein besonderes Feiertagsprogramm gesetzt. So etwa DMAX, wo den ganzen Tag über hinweg "112: Feuerwehr im Einsatz" zu sehen war. Und das war durchaus erfolgreich: Teilweise sahen mehr als 300.000 Menschen zu und der Marktanteil lag in der Spitze bei mehr als 8 Prozent - wobei das in den frühen Morgenstunden gemessen wurde. Auch am Vorabend und in der Late Prime waren teilweise mehr als 4 Prozent drin.

Dass es gut gelaufen ist, zeigt schon die Tatsache, dass DMAX am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent erzielte. Damit war man, gemeinsam mit ZDFinfo, der erfolgreichste Spartensender. Beim Info-Kanal der Mainzer lief es am späten Abend für die Reihe "History 360°" mit mehr als 5 Prozent Marktanteil richtig gut. Am Vorabend kam man mit "1000 Jahre Russland - Geschichte einer Großmacht" bereits auf 3,2 Prozent.

Insgesamt ist Sat.1 Gold der erfolgreichste Sender in der Sparte gewesen, 2,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren sind ein starker Wert. Geschafft hat man das vor allem dank "Richterin Barbara Salesch" und "Richter Alexander Hold", die in der Daytime lange weit über dem Senderschnitt lagen und teilweise auf mehr als 400.000 Zuschauende kamen. Auch "K 11" überzeugte zwischen 16 und 20:15 Uhr mit fast durchweg mehr als 3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

RTLzwei machte derweil in der Primetime auf sich aufmerksam. Mit dem Film "Hangover" unterhielt man zur besten Sendezeit 580.000 Menschen, 310.000 davon im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug so 6,6 Prozent. "Evan Allmächtig" lag danach bei ebenfalls guten 5,4 Prozent. Die Anime-Schiene erzielte tagsüber manchmal aber nicht einmal 1 Prozent.

Kabel Eins erzielte ab 20:15 Uhr mit dem Film "Matilda" eine deutlich höhere Reichweite als RTLzwei, 870.000 nämlich. Weil davon aber nur 260.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, fiel der Marktanteil geringer aus - 5,5 Prozent. "BFG - Big Friendly Giant" fiel danach auf 3,3 Prozent zurück. Dafür brachten die "Miami Cops" dem Sender am Vorabend starke 8,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;