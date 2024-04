am 02.04.2024 - 09:01 Uhr

Mit "Chantal im Märchenland" sorgt Bora Dagtekin aktuell mal wieder für einen Kinoerfolg. Ein solcher war seinerzeit auch "Das perfekte Geheimnis", der Film aus dem Jahr 2019 feierte im vergangenen Jahr Free-TV-Premiere und lief bereits in der Primetime von Sat.1 und des Ersten. Nun hat Sat.1 den Film am Ostermontag wiederholt und damit erneut gute Quoten eingefahren. 1,05 Millionen Menschen sahen zu und sorgten so beim jungen Publikum für gute 9,5 Prozent Marktanteil.

"Big Brother" hat dieser gute Vorlauf allerdings nicht geholfen. Trotz des Feiertags setzte Sat.1 am späten Abend auf eine von Jochen Schropp moderierte Live-Entscheidungsshow, die wollten aber nur 300.000 Menschen sehen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei enttäuschenden 2,2 Prozent. Die anschließenden Tageszusammenfassungen lagen teilweise nicht mal bei 2 Prozent.

ProSieben konnte seinen Film-Erfolg aus der Primetime dagegen besser in den späten Abend transferieren. Mit "Thor: Tag der Entscheidung" erreichte man zunächst 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Wiederholung von "Godzilla vs. Kong" kam später noch auf ebenfalls gute 10,4 Prozent.

Zwischen den Filmen von ProSieben und Sat.1 platzierte sich RTL, wo das Oster-Special von "Wer wird Millionär?" zu 13,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gut war. Trotz des höheren Marktanteils erzielte das Quiz eine niedrigere Reichweite beim jungen Publikum als der Film bei ProSieben, das ist mit der langen Sendezeit bis Mitternacht zu erklären. Insgesamt verzeichnete RTL 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Gesamtpublikum waren damit starke 15,9 Prozent drin. Im Vergleich zum Sonntag steigerte "Wer wird Millionär?" seine Reichweite damit um rund 300.000.

Bei RTLzwei herrschte am Ostermontag business as usual: "Die Geissens" erzielten zu Beginn der Primetime 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, eine weitere Folge fiel auf 4,6 Prozent. Die Reichweite lag bei weniger als 700.000. Kabel Eins unterhielt zur gleichen Zeit 1,11 Millionen Menschen mit dem Film "Robin Hood - König der Diebe", damit waren immerhin 5,6 Prozent Marktanteil drin. Sowohl RTLzwei als auch Kabel Eins lagen übrigens deutlich vor Vox, wo der Klassiker "Dirty Dancing" nur 4,3 Prozent holte. Zwar sahen 970.000 Menschen zu, davon aber nur weniger aus der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;