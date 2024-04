Gemäß eigener Meldung hat DMAX am Samstagabend "die Camping-Saison" eröffnet – stieß dabei aber noch auf arg verhaltenes Publikumsinteresse. Mit der ersten von zehn frischen Episoden hat sich ab 20:15 Uhr die Produktion "Der Camping Clan – Alles für den Platz" (inzwischen in Staffel 4) zurückgemeldet. Sie bildete das Lead-In des neuen Formats "Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer". Allzu hohe Quoten holten beide Sendungen zunächst nicht. Nach 20:15 Uhr erreichte DMAX 1,0 Prozent bei den klassisch Umworbenen, eine Stunde später wurden 1,1 Prozent gemessen. 220.000 und 190.000 Personen ab drei Jahren sahen die beiden Camping-Formate.

Deutlich nach unten ging es dann nach 22:15 Uhr, als "Camper-Träume" den Zielgruppen-Marktanteil sogar auf 0,4 Prozent drückten. Nitro feierte derweil am Samstag mit seiner Eigenproduktion "Die Kirmeskönige" einen schönen Erfolg. Ab 17:30 Uhr sicherte sich das Programm hervorragende 4,2 Prozent nachdem zuvor schon "Miniatur Wunderland XXL" knapp vier Prozent generiert hatte. Entsprechend gut stand Nitro in der Tagesabrechnung da: Ermittelt wurden wunderbare 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Über die Marke von vier Prozent bei den Jüngeren schaffte es am späten Nachmittag übrigens auch Sat.1 Gold: Die um 16:15 Uhr gestartete "Diagnose: Mord"-Folge erreichte in dieser Altersklasse wunderbare 4,3 Prozent, knapp eine Stunde später hielt sich eine weitere Ausgabe des Formats bei 4,2 Prozent. Ganz nebenbei zog man damit an Sat.1 vorbei. Größere Probleme hatte am Vorabend Sixx: Ein "Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser"-Doppelpack kam ab 18:20 Uhr nicht über magere 0,1 und 0,4 Prozent hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;