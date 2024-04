Nach einer 2:0-Führung in Heidenheim hat der FC Bayern München am Samstagnachmittag noch mit 2:3 verloren. Das ist eine kleine Fußballsensation, über die an den Stammtischen am Sonntag sicher noch zur Genüge gesprochen wird. In der Tat hat der Spieltag für viel Aufsehen gesorgt. Die "Sportschau", die die ersten Free-TV-Bilder der Bayern-Niederlage und vier anderer Spiele des Fußball-Oberhauses lieferte, kam mit 23,4 Prozent Marktanteil auf die bisher beste Quote der laufenden Saison. Stärker unterwegs war die Traditionssendung zuletzt am spannenden letzten Spieltag der Vorsaison, also im Mai 2023.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;