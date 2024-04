Während "Hart aber fair" derzeit eine Pause einlegt, darf Sandra Maischberger im Gegenzug mit ihrer ARD-Talkshow vorübergehend auch am späten Montagabend ran - und war dort auf Anhieb überaus erfolgreich. Ab 22:38 Uhr zählte "Maischberger" im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit sogar die beste Reichweite seit fast 14 Monaten. Hier macht sich offensichtlich bemerkbar, dass die Talkerin, anders als dienstags und mittwochs, diesmal nicht gegen Markus Lanz antreten musste.

Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf gute 12,8 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,8 Prozent sehr respektabel aus. Ohnehin erreichte Das Erste am Montagabend ein recht junges Publikum - allen voran um 20:15 Uhr mit der Reportage "Hirschhausen und die Abnehmspritzen". Diese wurde insgesamt von 2,83 Millionen Menschen gesehen, darunter 530.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In dieser Altersgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 11,5 Prozent. Nur "Wer wird Millionär?" war am Montag in der Primetime noch geringfügig erfolgreicher.

Geringer fiel anschließend das Interesse an der Dokumentation "Außer Dienst?" über den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder aus. Mit 8,4 Prozent lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sogar etwas höher als beim Gesamtpublikum, wo 1,93 Millionen Menschen für nur 7,9 Prozent sorgten. Den Tagessieg fuhr hier übrigens das ZDF ein: Dort überzeugte der Spielfilm "Der Millionenraub" mit 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 20,1 Prozent Marktanteil. Dahinter rangierte "Wer wird Millionär?", das bei RTL von genau drei Millionen Menschen gesehen wurde.

Erfolgreich war daneben aber auch ZDFneo, das auf zwei Folgen von "Inspector Barnaby" setzte und damit zunächst im Schnitt 1,54 Millionen Menschen erreichte und anschließend noch 1,36 Millionen vor dem Fernseher hielt. Der Gesamt-Marktanteil lag ab 21:49 Uhr bei stolzen 7,5 Prozent. Mit diesem Rückenwind punktete schließlich auch die Wiederholung von "Neo Tropic Tonight", die am späten Abend noch von 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde - das waren deutlich mehr als auf dem Premieren-Sendeplatz am Donnerstagabend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;