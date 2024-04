Das ZDF am Nachmittag zu schlagen, dürfte auf absehbare Zeit eine kaum zu bewältigende Aufgabe sein. Auch am Montag war der Sender dank "Küchenschlacht" und "Bares für Rares", aber auch dank der "Rosenheim-Cops" wieder unangefochtener Spitzenreiter. Die Krimiserie drehte mit 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie fulminanten 27,5 Prozent Marktanteil sogar regelrecht auf und verhagelte damit auch der neuen ARD-Quizshow "Frag mich was Leichteres" den Start.

Mit nur 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kam der Neustart auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr nicht über einen Marktanteil von 6,7 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar lediglich 1,5 Prozent drin. Erst eine Stunde später fand das Publikum den Weg ins Erste: So erreichte "Brisant" im Schnitt bereits 1,20 Millionen Menschen, ehe "Wer weiß denn sowas?" mit 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf starke 20,4 Prozent Marktanteil kam. Auch "Morden im Norden" war mit 2,80 Millionen Krimi-Fans, die einem Marktanteil von 15,8 Prozent entsprachen, sehr erfolgreich.

Ziemlich ernüchternd verlief am Nachmittag aber auch die Rückkehr der RTLzwei-Dokusoap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten", die gegen 15 Uhr mit nur 0,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vollkommen versagte. Immerhin: "Hartz und herzlich" sorgte dafür, dass die Quote des Privatsenders dann doch noch auf bis zu 8,3 Prozent anzog - ehe "Köln 50667" ab 18:05 Uhr prompt wieder auf 1,1 Prozent abstürzte. Gerade mal 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Soap, nachdem "Hartz und herzlich" zuvor noch von 360.000 Personen gesehen wurde.

Luft nach oben besteht aber auch für "Die Dekoprofis" bei Vox: Nachdem schon "Shopping Queen" mit nur 3,2 Prozent Marktanteil einen ungewohnt schlechten Tag erwischte, erreichte auch der Staffel-Auftakt des Deko-Formats knur 3,9 Prozent. Aber auch RTL tat sich schwer - zumindest bei den Jüngeren. So erreichte "Verklag mich doch" um 17 Uhr gerade mal 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zuvor blieb schon "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" mit 4,8 Prozent im tiefroten Bereich hängen. Allerdings erreichte die Gerichtsshow dank vieler älterer Fans eine hohe Gesamtwerte: Mit 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern brachte es RTL ab 16 Uhr auf gute 11,6 Prozent Marktanteil.

Marktführer in der klassischen Zielgruppe war am Nachmittag zumindest zeitweise ProSieben, wo "The Big Bang Theory" den Marktanteil auf bis zu 14,4 Prozent nach oben schraubte, aber auch "taff" mit 12,1 Prozent überzeugte. Richtig stark war außerdem der Spartensender RTL Up, der dank zahlreicher Gerichtsshow-Wiederholungen die Marktanteile in der Spitze auf bis zu 7,6 Prozent trieb und damit so manch vermeintlich größeren Sender streckenweise ziemlich alt aussehen ließ. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent war RTL Up zudem auch unterm Strich sehr erfolgreich. Noch besser lief es unter den kleinen Sendern nur für Nitro, das gar 3,1 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;