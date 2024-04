Am kommenden Wochenende kann Bayer 04 Leverkusen deutscher Meister werden. Und wenige Tage später in das Halbfinale der UEFA Europa League einziehen. Mit einem Sieg über West Ham United wurde dafür am Donnerstagabend nun eine gute Grundlage geschaffen. Und die deutschen Fußballfans verfolgen die Mannschaft von Xabi Alonso mit Interesse. Das Hinspiel seines Teams gegen den englischen Klub sahen am Donnerstag ab 21 Uhr 3,25 Millionen Menschen bei RTL. Die zweite Halbzeit steigerte sich dann sogar auf 4,21 Millionen Zusehende. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 16,5 und dann sogar 22,4 Prozent Marktanteil gemessen.

Somit spielte RTL an diesem Abend ganz vorne mit. Mit Blick auf den Gesamtmarkt war nur die gut zurückgekehrte "Lena Lorenz" im ZDF stärker unterwegs. Der 90-Minüter sicherte sich tolle 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (20,1%). Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das Fußballspiel sogar mehr Publikum als ProSiebens "Germany's Next Topmodel". Die Casting-Show holte im Schnitt 17,6 Prozent Marktanteil. 0,85 Millionen umworbene Menschen schalteten zwischen 20:15 und kurz nach 23 Uhr ein. Leverkusen begeisterte 0,89 Millionen Menschen vor dem Seitenwechsel und 1,08 Millionen danach.



Ausbaufähig waren derweil die Quoten von "Blamieren oder kassieren", das RTL am Donnerstag ab 20:15 Uhr zeigte. Das halbstündige Quiz mit dem zuletzt in die Schlagzeilen geratenen Elton sicherte sich lediglich 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Schwach präsentierte sich – wie schon an den Tagen zuvor – zudem die ARD-Serie "Charité". 1,49 Millionen Menschen sahen die fünfte Folge der neuen Staffel ab 20:15 Uhr, für das Staffelfinale wurden dann nur noch 1,32 Millionen Interessierte ausgewiesen. Bei den Jüngeren kam diese sechste Episode nicht mehr über miese 2,2 Prozent Marktanteil hinaus.

Zuschauer-Trend: Charité Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Solide schnitt Kabel Eins am Donnerstag ab: "Achtung Abzocke" sicherte sich 4,8 Prozent bei den Jüngeren (gesamt 0,61 Millionen), bei Vox kam der zweite "Fluch der Karibik"-Film auf 6,7 Prozent. Etwa 800.000 Menschen schalteten im Schnitt ein.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;