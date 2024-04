Der Iran hat am späten Samstagabend deutscher Zeit Israel angegriffen. Die öffentlich-rechtlichen Sender berichteten über den Angriff zum einen in ihren regulär geplanten News-Sendungen, zum anderen in kurzen News-Specials in der Nacht. Die "Tagesthemen" liefen am Samstag erst ab kurz vor halb zwölf Uhr abends – hatten somit also etwas mehr Zeit als üblich, um auf den Vorfall zu reagieren.

Mit 12,6 Prozent Marktanteil kam die Sendung aus Hamburg auf einen ihrer höchsten Werte im laufenden Jahr in der Altersklasse 14-49. Der Quotenerfolg mag zum einen aber auch am starken Lead-In "Wer weiß denn sowas XXL" gelegen haben. Insgesamt informierten sich 2,74 Millionen Menschen über die aktuelle Lage. Insgesamt wurden starke 18,9 Prozent ermittelt.



Das "heute journal" im ZDF startete bereits gegen 22:45 Uhr – und erreichte 3,4 Millionen Personen ab drei Jahren. Die gemessene Gesamtquote lag bei 17,9 Prozent und war somit etwas niedriger als später bei den "Tagesthemen". Noch auf 0,85 Millionen zusehende Personen kam eine Kurzausgabe aus der ZDF-Nachrichtenredaktion, die gegen halb ein Uhr nachts zu sehen war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;