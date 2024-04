Nachdem zwischenzeitlich das Interesse an den Sozialdokus von RTLzwei ein Stück weit abgeklungen schien, haben die Formate aktuell wieder ein Momentum. Das spiegelt sich nicht nur in den tollen Quoten am Nachmittag wider, wo "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz Baracken" am Dienstag um 16 Uhr 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, sondern auch in der Primetime.

Dort meldete sich "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" um 20:15 Uhr mit starken 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück. Für das Format war es der beste Primetime-Wert seit Sommer 2021. Insgesamt sahen sich 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Folge an. Zudem verlängerte eine Wiederholung im Anschluss ab 22:18 Uhr die 7,2 Prozent Marktanteil sogar noch bis nach Mitternacht.

Zufrieden sein kann man mit dem Dienstag auch bei Kabel Eins - und auch dort gab's schon aus dem Nachmittagsprogramm gute Nachrichten. "Castle" kam dort um 16 Uhr auf 8,1 Prozent Marktanteil, "Abenteuer Leben täglich" auf 7,0 Prozent, "Mein Lokal, Dein Lokal" auf 6,4 Prozent bei den 14- bis 49_Jährigen. Für "Achtung Kontrolle" sah es am Vorabend mit 4,4 Prozent zumindest ordentlich aus. In der Primetime punkteten dann "Die Unfassbaren" mit 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Vox konnte sich zwar am Vorabend aufs "Perfekte Dinner" verlassen, das mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punktete, am Nachmittag kratzte auch "Zwischen Tüll und Tränen" an der Zweistelligkeit. In der Primetime lief es aber katastrophal: "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" beendete die zweite Staffel mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 2,4 Prozent. Nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Damit wurden die ohnehin schon eher dürftigen Quoten der ersten Staffel nochmal massiv unterboten.

Schlecht lief es auch für den Krimiabend in Sat.1: "The Irrational - Kriminell logisch" kam nicht über 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Navy CIS" lag danach bei 3,3 Prozent, "FBI" kam auf 4,5, "FBI: Most Wanted" auf 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Immerhin: In der erweiterten Zielgruppe 14-59, auf die auch Sat.1 blickt, lief es etwas besser: "The Irrational" lag hier bei 4,7 Prozent, "Navy CIS" bei 4,4 Prozent. Auch das war aber für Sat.1 zu wenig. Insgesamt waren zum Start in den Abend 0,85 Millionen Krimi-Fans dabei, im Verlauf des Abends sank die Reichweite dann langsam ab.

