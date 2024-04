am 28.04.2024 - 08:45 Uhr

Bayer Leverkusen ist zwar schon Meister, noch ist die Luft aus dem Bundesliga-Zirkus aber nicht gänzlich raus - das beweist auch ein Blick auf die TV-Quoten vom Samstag. Die Sky-Konferenz am Nachmittag erreichte dort nämlich 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit lag der Pay-TV-Sender ziemlich deutlich über dem aktuellen Saison-Schnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte man es auf 26,9 Prozent Marktanteil - besser lief es in dieser Saison noch nie.

Dazu beigetragen hat wohl auch ganz wesentlich, dass mit Bayern und Dortmund zwei zuschauerstarke Vereine um 15:30 Uhr spielten. Auch insgesamt war der Marktanteil mit 13,9 Prozent deutlich höher als sonst. Mit dem Topspiel Leverkusen gegen Stuttgart erreichte Sky am Abend dann noch 810.000 Menschen, sie alle sahen, wie Bayer mal wieder in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer erzielte. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 10,4 Prozent.

Und dann war da ja auch noch die 2. Bundesliga und das Match zwischen Schalke und Düsseldorf, mit dem Sky am Abend 3,3 Prozent Marktanteil erzielte, 310.000 Menschen sahen zu. Dadurch kam Sky Sport am Samstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,3 Prozent. Damit war man nicht nur der erfolgreichste Spartensender, Sky lag auch vor RTLzwei und Kabel Eins.

Die Partie zwischen Schalke und Düsseldorf hatte insgesamt übrigens noch eine deutlich höhere Reichweite, wurde sie doch schließlich auch von Sport1 übertragen. Dort sahen 770.000 Menschen zu, das waren rund 250.000 mehr als Sport1 sonst üblicherweise erzielt. Mit 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schrammte man knapp an einem Saison-Rekord vorbei, aber natürlich kann man mit diesen Werten in Ismaning mehr als zufrieden sein.

Die "Sportschau" im Ersten konnte derweil nicht vom Fußball-Fieber profitieren. 3,43 Millionen Menschen schalteten hier ein und sorgten für 22,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,9 Prozent gemessen. Das sind ohne Frage starke Werte, aber für gewöhnlich erreicht die Sendung noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF erreichte 14,2 Prozent bei allen und 10,3 Prozent bei den jungen Zuschauenden, 1,88 Millionen Menschen schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;