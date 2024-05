Mit zwei weiteren Filmen verabschiedet sich die im Allgäu hergestellte Reihe "Daheim in den Bergen" aus dem Programm des Ersten Deutschen Fernsehens. Mit Blick auf die Reichweiten und Quoten ist die Entscheidung, das Format nicht fortzusetzen, vollkommen richtig. Ab 20:15 Uhr kam der 90-Minüter am Freitag auf gerade einmal 10,1 Prozent Marktanteil und 2,23 Millionen Zuschauende. Kein anderes Format, das Das Erste in diesem Jahr am Freitag um 20:15 Uhr zeigte, hatte so wenige Zuschauerinnen und Zuschauer. Die in den Wochen zuvor gezeigten vier Ausgaben der "Praxis mit Meerblick" kamen auf zwischen rund 3,7 und 4,2 Millionen zusehende Personen. 14,4 Prozent Marktanteil wurden mindestens erreicht.

Mehr zu dem Thema „Die Zweiflers“: Familienepos zwischen dem, was war und dem, was wird

"Player of Ibiza": Mäuschen, mach mal Feminismus!

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;