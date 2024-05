Am 30. April zeigten sich bei den vorläufig gewichteten TV-Quoten auf den ersten Blick kuriose gegenläufige Bewegungen: Die linearen TV-Sender verloren im Vergleich zur Vorwoche fast durch die Bank massiv an Reichweite, während viele Sendungen gleichzeitig trotzdem die Marktanteile noch ausbauen konnten. Der Grund: An diesem Abend übertrug Amazon Prime Video das erste Champions League-Halbfinale des FC Bayern. Wie viele die Übertragung verfolgten, ist unklar - doch dass die Reichweite in die Millionen ging, ist offensichtlich.

Da Prime Video kein linearer Sender ist und generell gar nicht an der AGF-Quotenmessung teilnimmt, gingen all jene Fußball-Fans auch nicht in die Messung ein - und da die Gesamtzahl Zuschauerinnen und Zuschauer von linearem Fernsehen so deutlich niedriger lag, reichten eben auch schon deutlich weniger Personen, um auf den gleichen Marktanteil zu kommen. Eine der Sendungen, bei der trotz geringerer Reichweite die Marktanteile stiegen, war "Joko & Klaas gegen ProSieben". Einige, die sich an dem Abend live für Fußball entschieden haben, holten die Show aber offenbar nach. Zumindest lässt sich nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nun Rekord-Nachschlag konstatieren.

So erhöhte sich die Gesamt-Reichweite im Nachhinein noch um 210.000 auf nun 1,09 Millionen. Zum Vergleich: In der Woche zuvor kamen durch zeitversetzte Nutzung (+Livestream) noch 110.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Alles in allem blieb "Joko & Klaas gegen ProSieben" damit zwar trotzdem noch um 140.000 unter der Reichweite der Vorwoche, die Lücke wurde aber wesentlich kleiner. Dazu kommt, dass in diesen Zahlen die zeitversetzte Nutzung über Joyn gar nicht abgebildet wird - gut möglich also, dass sich hierdurch die Lücke zur Vorwoche noch ein Stück weiter schloss.

Die Auswirkungen auf den Marktanteil waren obendrein noch erheblich größer als sonst - schließlich blieb auch mit zeitversetzter Nutzung die Gesamt-Reichweite an diesem Abend (ohne Prime Video) deutlich niedriger als gewohnt. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überproportional stark um 3,1 Prozentpunkte auf 21,0 Prozent. Zum Vergleich: Der bis dahin größte Marktanteils-Nachschlag belief sich auf 1,8 Prozentpunkte. Die Ausgabe holte damit den besten Marktanteil seit Mai letzten Jahres - doch die Vergleichbarkeit ist aufgrund der Sondersituation mit der Live-Übertragung bei Prime Video natürlich eingeschränkt.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.05.

22:29 4,60

(+0,75) 21,2%

(+2,0%p.) 1,19

(+0,36) 22,1%

(+4,5%p.) ZDF Magazin Royale 03.05.

23:02 2,06

(+0,46) 11,6%

(+1,8%p.) 0,86

(+0,35) 18,2%

(+5,5%p.) Let's dance 03.05.

20:15 4,06

(+0,41) 17,6%

(+0,8%p.) 1,16

(+0,19) 21,7%

(+1,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.05.

20:14 1,80

(+0,32) 7,4%

(+1,1%p.) 1,01

(+0,21) 17,3%

(+2,6%p.) Praxis mit Meerblick - Geheimnisse 03.05.

20:15 3,94

(+0,30) 14,7%

(+0,3%p.) 0,60

(+0,08) 10,3%

(+0,6%p.) Lena Lorenz - Das Leben ist jetzt 02.05.

20:15 4,05

(+0,25) 15,4%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,04) 6,1%

(+0,3%p.) Der Alte 03.05.

20:15 5,77

(+0,23) 21,4%

(-0,4%p.) 0,49

(+0,04) 8,5%

(-0,1%p.) WaPo Bodensee 30.04.

18:49 1,95

(+0,21) 13,3%

(+1,1%p.) 0,14

(+0,04) 6,3%

(+1,7%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 30.04.

20:15 1,09

(+0,21) 5,9%

(+0,9%p.) 0,72

(+0,17) 21,0%

(+3,1%p.) Detective Grace - Und morgen bist du tot 05.05.

22:14 2,76

(+0,20) 16,2%

(+0,7%p.) 0,10

(+0,01) 2,5%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.04.-05.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Gut vergleichen kann man aber, wie stark andere Sendungen von besagtem Dienstagabend sich in der endgültigen Gewichtung geschlagen haben. Keine andere Sendung verzeichnete an diesem Abend auf einen höheren Reichweiten-Nachschlag, "Bauer sucht Frau International" lag mit einem nachträglichen Plus von 190.000 auf 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf Platz 2. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank dort aber sogar noch leicht um 0,1 Prozentpunkt auf 13,0 Prozent.

"Mord mit Aussicht" und "In aller Freundschaft" sammelten nachträglich noch 160.000 bzw. 180.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das war bei beiden Serien etwas mehr als üblich, machte die Verluste durch den Fußball aber nicht wett. "Sing meinen Song" bei Vox steigerte sich nur leicht um 50.000 auf 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sank aber um einen halben Prozentpunkt auf 9,7 Prozent.

Erfreulich fällt die Wochenbilanz unterdessen auch für RTLzwei aus, das sich gleich drei der Top10-Plätze bei der größten Nachgewichtung in Sachen Zielgruppen-Marktanteil sichern konnte. Neben dem "Kampf der Realitystars", der sich noch um 1,7 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent Marktanteil steigern konnte, schaffte es "Köln 50667" mit bis zu 2,1 Prozentpunkten Plus auf den (zumindest im linearen Programm von RTLzwei) letzten Metern gleich zwei Mal auf die Liste. Der Wochenschnitt verbesserte sich letztlich von 2,3 auf 3,0 Prozent - was für RTLzwei-Ansprüche freilich immer noch zu wenig war.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 03.05.

23:02 2,06

(+0,46) 11,6%

(+1,8%p.) 0,86

(+0,35) 18,2%

(+5,5%p.) heute-show 03.05.

22:29 4,60

(+0,75) 21,2%

(+2,0%p.) 1,19

(+0,36) 22,1%

(+4,5%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 30.04.

20:15 1,09

(+0,21) 5,9%

(+0,9%p.) 0,72

(+0,17) 21,0%

(+3,1%p.) Alles was zählt 30.04.

19:07 1,49

(+0,16) 9,9%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,08) 11,2%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.05.

20:14 1,80

(+0,32) 7,4%

(+1,1%p.) 1,01

(+0,21) 17,3%

(+2,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30.04.

19:38 1,77

(+0,15) 10,0%

(+0,6%p.) 0,37

(+0,08) 13,8%

(+2,2%p.) Köln 50667 30.04.

18:05 0,15

(+0,05) 1,2%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 3,7%

(+2,1%p.) Köln 50667 29.04.

18:05 0,13

(+0,05) 0,9%

(+0,3%p.) 0,07

(+0,04) 3,4%

(+1,7%p.) Kampf der Realitystars 01.05.

20:14 0,82

(+0,18) 3,8%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,09) 7,7%

(+1,7%p.) WaPo Bodensee 30.04.

18:49 1,95

(+0,21) 13,3%

(+1,1%p.) 0,14

(+0,04) 6,3%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.04.-05.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;