Der überraschende Tod von "Jäger" Klaus Otto Nagorsnik überschattete schon im Vorfeld die neue Staffel von "Gefragt - Gejagt". In den neuen Ausgaben wird "Der Bibliothekar" teilweise noch zu sehen sein - so wie am Montag beim Auftakt in die Staffel. Und damit war das ARD-Quiz auf Anhieb sehr erfolgreich: 2,19 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 18,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,1 Prozent gemessen.

Den Daytime-Neustarts bei RTL, Sat.1 und RTLzwei stahl Alexander Bommes damit ein Stück weit die Show, war die Quizshow doch deutlich erfolgreicher als die anderen Formate bei der Konkurrenz. In Sat.1 erreichte "Drei Teller für Lafer" ab 15 Uhr zunächst gute 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!" fiel danach aber auf nur noch 4,9 Prozent. 180.000 und 160.000 Menschen sahen sich die beiden neuen Sendungen an.

Bei RTL meldete sich um 17 Uhr unterdessen der "Blaulicht-Report" mit neuen Einsätzen zurück. Das sahen immerhin 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass schon insgesamt ziemlich gute 9,5 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Format angesichts von 11,2 Prozent noch erfolgreicher. Zwischen 15 und 18:30 Uhr war der "Blaulicht-Report" das Format, das den höchsten Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei RTL erzielte.

Auf überhaupt keinen grünen Zweig kam derweil eine neue Ausgabe von "B:Real" bei RTLzwei. Auf dem neuen Sendeplatz um 15 Uhr sahen nur noch 90.000 Menschen zu, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug schlechte 2,4 Prozent. Eine Ausgabe von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" lag danach sogar bei nur 1,7 Prozent, ehe sich eine weitere Folge aber wieder auf 4,9 Prozent steigerte. Am Vorabend wiederholte sich das Auf und Ab: "Köln 50667" kam nur auf 1,9 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" holte dagegen gute 5,1 Prozent.

