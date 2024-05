Lutz van der Horst und Fabian Köster sind demnächst wieder in einem "heute-show spezial" zu sehen. Die Ausgabe mit dem Untertitel "Fußball - Ein Ball für zwei" ist am Freitag, den 28. Juni, ab 22:30 Uhr auf dem gewohnten Sendeplatz der "heute-show" zu sehen. Inhaltlich passend geht’s in der Sendung um die Fußball-EM.

Die beiden Comedians wollen unter anderem den Fragen nachgehen, wer eigentlich Profiteur des Turnier ist und was Fans und Verbände sagen. "Unsere Reporter mischen sich unter die EM-Fans, fragen nach, wo das viele Geld eigentlich bleibt und präsentieren den nackten Wahnsinn", heißt es vom ZDF in der Beschreibung der Sendung. Mit EM-Unterstützung können Köster und van der Horst nicht rechnen - aber immerhin auch nicht mit entsprechender Konkurrenz. Am besagten Freitag findet kein Spiel statt.

Das ZDF setzt mit dem "heute-show spezial" eine Ankündigung um. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann kündigte vor wenigen Wochen im Interview mit DWDL.de an, künftig mehr Sonderausgaben der erfolgreichen Comedysendung produzieren zu wollen. Das macht auch Sinn: Lutz van der Horst und Fabian Köster holen mit den Ausgaben zwar nie die Reichweiten und Marktanteile des Originals, sorgen aber immer wieder für gute Quoten.

Die letzte reguläre Ausgabe der "heute-show" vor der Sommerpause ist übrigens am 7. Juni zu sehen - also eine Woche vor dem Start der Europameisterschaft im eigenen Land. Als Ersatz plant man in Mainz für den späten Freitagabend erneut mit einer neuen Staffel von "Der ZDF Comedy Sommer". Hier geht’s bereits am 14. Juni los - dann mit EM-Rückenwind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;