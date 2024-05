Bereits in den vergangenen Wochen haben die Formate am ZDF-Nachmittag spürbar zugelegt, DWDL.de hat immer mal wieder darüber berichtet. Am Dienstag sah es nun aber besonders gut aus: Bereits die "Küchenschlacht" um 14:15 Uhr verzeichnete 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das war der höchste Wert seit Oktober des vergangenen Jahres. Insgesamt bescherten 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dem Sender 22,2 Prozent Marktanteil.

Danach lief es noch besser: "Bares für Rares" sahen 1,88 Millionen, damit schraubte Horst Lichter den Gesamt-Marktanteil auf 27,6 Prozent nach oben. Beim jungen Publikum waren 18,9 Prozent drin - besser lief es für die Trödelshow überhaupt noch nie. Und auch "Die Rosenheim-Cops"-Wiederholung um 16:15 Uhr profitierte vom starken Vorlauf und erreichte 14,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt war die Serie mit 2,36 Millionen Zuschauern ohnehin eine Bank - damit wurden beim Publikum ab 3 Jahren satte 30,2 Prozent Marktanteil gemessen.

Unter der starken ZDF-Konkurrenz am Nachmittag gelitten hat unter anderem Vox, wo "Shopping Queen" nicht über 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinauskam. "Die Dekoprofis" erreichten sogar nur 1,3 Prozent und auch auf "Zwischen Tüll und Tränen" konnte man sich in Köln nicht verlassen, dieses Format lag bei lediglich 2,4 Prozent.

In der Primetime musste das ZDF schließlich kleinere Brötchen backen. Die Doku "Die spinnen, die Deutschen! – Comedy von Loriot & Co." erreichte aber immerhin 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 10,9 Prozent Marktanteil entsprach. Damit musste man sich allerdings deutlich hinter den ARD-Serien einreihen. "Mord mit Aussicht" unterhielt 3,58 Millionen Menschen, das führte zu 16,1 Prozent Marktanteil. Ohne Fußball im Gegenprogramm konnte die Serie damit nun überraschenderweise aber nicht zulegen im Vergleich zu den letzten Wochen. "In aller Freundschaft" lag im Anschluss noch bei 3,48 Millionen und 15,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;