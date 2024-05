Joko und Klaas haben den vorerst letzten Kampf gegen ProSieben gewonnen und werden daher am heutigen Mittwoch zur besten Sendezeit 15 Minuten lang die Primetime übernehmen. Das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" war dabei mal wieder sehr erfolgreich: 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren machten ProSieben zum Primetime-Marktführer in dieser Altersklasse, der Marktanteil lag bei sehr guten 14,9 Prozent. Insgesamt sahen 960.000 Menschen zu.

Gute Quoten holte im Anschluss an die Primetime-Show auch ein Best-of von "Late Night Berlin", das noch zu 10,5 Prozent Marktanteil gut war. Aber auch in der Daytime wusste ProSieben zu überzeugen, vor allem die beiden Magazine performten sehr gut. "Taff" erreichte am Nachmittag 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 190.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Damit waren 14,4 Prozent Marktanteil drin. "Galileo" erzielte am Vorabend 12,7 Prozent, hier sahen 620.000 Menschen zu.

Mit 9,8 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum lag ProSieben am Dienstag auf einem Niveau mit RTL. Dort erreichte "Bauer sucht Frau International" zur besten Sendezeit zwar 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen aber eben nur 480.000 aus der klassischen Zielgruppe. Das führte zu einem Marktanteil in Höhe von 10,9 Prozent. "RTL Direkt" und "Extra" blieben später bei 8,4 und 7,7 Prozent hängen.

Bei Vox zog das Interesse an "Sing meinen Song" unterdessen wieder spürbar an. Nachdem das Format nun zweimal in Folge teils deutlich unter der Million-Marke geblieben war, sahen jetzt wieder 1,19 Millionen zu - das waren rund 200.000 mehr als in der Vorwoche. Das Plus ist aber vor allem auf ältere Zuschauerinnen und Zuschauer zurückzuführen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite stabil bei 380.000, sodass hier 9,5 Prozent gemessen wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;