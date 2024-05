Das sonst so erfolgsverwöhnte ZDF hat sich am Mittwochabend ungewöhnlich schwer getan - was auch daran lag, dass dies auch für die Programmierung galt. Wo sonst "Aktenzeichen XY" oder Quizshows auf dem Programm stehen, zeigte der Sender diesmal den US-Spielfilm "Spider-Man: Far From Home", der ein recht junges Publikum ansprach und damit die Gesamt-Reichweite des ZDF merklich nach unten drückte.

Gerade mal 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Spider-Man", sodass der Marktanteil bei lediglich 6,7 Prozent lag. Damit landete das ZDF-Hauptprogramm nur knapp hinter dem Spartensender ZDFneo, der mit einem "Wilsberg"-Krimi zunächst 1,29 Millionen Menschen erreichte und sich mit "Friesland" anschließend auf 1,39 Millionen steigerte.

Immerhin: Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent lief es für "Spider-Man: Far From Home" bei den 14- bis 49-Jährigen etwas besser - und das "heute-journal" steigerte sich später am Abend sogar auf richtig gute 11,1 Prozent beim jungen Publikum, womit das ZDF sowohl die "Tagesthemen" als auch "RTL Direkt" hinter sich ließ. Insgesamt lag das "heute-journal" ab 22:09 Uhr mit 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ausnahmsweise recht deutlich hinter den "Tagesthemen", die nahezu parallel dazu 2,48 Millionen erreichten.

Allerdings spülte das ZDF schon zu Beginn des Abends mit seiner Hollywood-Programmierung ein Teil des Stammpublikums zur ARD: Dort war der Spielfilm "Gift" mit 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sogar erfolgreicher als bei seiner Erstausstrahlung vor sieben Jahren. Zudem fuhr "Plusminus" im Anschluss mit 3,13 Millionen Personen die beste Reichweite seit immerhin zwei Jahren ein.

Doch nicht nur in der Primetime tat sich das ZDF am Mittwoch bemerkenswert schwer, sondern auch am Vorabend: Dort kamen die "Besseresser" mit Sebastian Lege um 19:25 Uhr nicht über 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil hinaus. Zum Vergleich: Die "heute"-Nachrichten hatten zuvor noch mehr als doppelt so viele Menschen gesehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;