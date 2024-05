am 22.05.2024 - 09:12 Uhr

Weil Das Erste seine beiden Telenovelas demnächst kürzt, muss man Ersatz finden für die Sendestunde, die dann frei wird. Schon im vergangenen Jahr testete man daher verschiedene Formate, am Dienstag startete nun das neue von Johannes Zenglein moderierte Magazin "Leben. Live", das für einige Wochen den Sendeplatz von "Sturm der Liebe" übernimmt. Zumindest zum Auftakt ging das aber völlig nach hinten los.

Nur 280.000 Menschen waren in der Zeit zwischen 15 und 16:10 Uhr mit dabei, die Reichweite der Telenovela hat "Leben. Live" damit mal eben gedrittelt. "Sturm der Liebe" lag bis zuletzt nur knapp unter der 1-Million-Marke. Das Magazin erreichte nun jedenfalls nur 3,7 Prozent Marktanteil. Noch schlechter war das Ergebnis beim jungen Publikum, wo auch die Telenovelas ihre Probleme haben. Hier lag "Leben. Live" nun aber bei nur noch 1,0 Prozent Marktanteil.

Es ist ein völlig verkorkster Start für das neue ARD-Magazin. Aber natürlich muss sich nun erst einmal herumsprechen, dass auf dem langjährigen Telenovela-Sendeplatz etwas anders läuft. Die "Sturm der Liebe"-Fans hat man jedenfalls auf einen Schlag vergrault. "Rote Rosen" kam im Vorfeld übrigens noch auf 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,9 (gesamt) und 2,1 Prozent Marktanteil (14-49).

Vom ZDF sah Das Erste am Nachmittag jedenfalls nur die Rücklichter. "Bares für Rares" erreichte in direkter Konkurrenz zum neuen Magazin 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach 25 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 13,2 Prozent in der jungen Altersklasse. Auch die "Küchenschlacht" und "Die Rosenheim-Cops" waren mal wieder eine echte Bank für die Mainzer.

Gute Nachrichten aus dem Vorabend gibt es derweil für Sat.1: Offenbar musste sich erst einmal herumsprechen, dass die "Landarztpraxis" mit neuen Folgen zurückgekehrt ist. Schon zeitversetzt war die Serie zuletzt erfolgreich unterwegs (DWDL.de berichtete), nun erreichte man mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Bestwert in der laufenden Staffel. Der Marktanteil beim jungen Publikum war mit 4,1 Prozent trotzdem noch sehr überschaubar. "Notruf" lag zuvor bei 460.000 und 6,0 Prozent. Schlechter lief es dagegen für die beiden neuen Koch-Formate am Nachmittag: "Drei Teller für Lafer" brachte es nur auf 3,1 Prozent, das "Schnäppchen-Menü" dümpelte bei 1,1 Prozent umher.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;