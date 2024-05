am 22.05.2024 - 09:29 Uhr

3,66 Millionen Menschen haben sich am Dienstagabend die neueste Folge von "Mord mit Aussicht" im Ersten angesehen, der Marktanteil lag bei 15,3 Prozent. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten in der Episode Abschied nehmen von Michael Hanemann, der seit der ersten Staffel im Jahr 2008 die grantige Figur Hans Zielonka verkörperte. Die Quoten waren damit zum Abschied zwar gut, aber nicht besser als in den letzten beiden Wochen.

Nach einem erfolgreichen Staffelstart war "Mord mit Aussicht" Ende April stark eingebrochen und liegt seither konstant unter der Marke von 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum Staffelstart sahen noch 5,81 Millionen Menschen zu. Beim jungen Publikum lag die Reichweite an diesem Dienstag bei noch 380.000, das entsprach 8,4 Prozent Marktanteil. "In aller Freundschaft" kam im Anschluss auf insgesamt 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,3 (gesamt) und 6,9 Prozent Marktanteil (14-49).

Das ZDF erreichte mit der von Mirko Drotschmann moderierten Dokumentation "Terra X History: 75 Jahre Deutschland: Der große Test" zur besten Sendezeit 2,53 Millionen Menschen, damit kam man immerhin auf 10,6 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum war die Doku angesichts von 8,4 Prozent recht erfolgreich. Das "heute journal" steigerte sich später bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,3 Prozent. Insgesamt kam das Nachrichtenmagazin auf 3,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,0 Prozent - und war so die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages.

Am späten Abend talkte Markus Lanz schließlich noch vor 1,35 Millionen Menschen, das entsprach nicht gut sehr guten 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern auch 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Terra X Harald Lesch" war davor erstmals unter diesem Titel zu sehen und erreichte 1,52 Millionen Menschen, das hatte 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. Die Doku "BASF - Die Chemie des Geldes" kam im Ersten auf 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;