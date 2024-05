Das ZDF und seine Luxusprobleme als unumstrittener Marktführer beim Gesamtpublikum: Um Platz für Neues im Programm zu schaffen muss der Sender sich manchmal selbst von Serien trennen, die noch immer sehr erfolgreicher sind. Im Falle von "Letzte Spur Berlin" muss man sagen: Sogar so erfolgreich wie noch nie, wenn man den Marktanteil als Maßstab heranzieht.

18,3 Prozent beim Gesamtpublikum betrug der für die 13. Staffel in diesem Jahr und übertrumpfte den bisherigen Rekordwert - aufgestellt im vergangenen Jahr - um über einen Prozentpunkt. Und auch wenn man auf die absoluten Zahlen blickt, dann waren diese in der Final-Staffel nochmal richtig stark: Im Schnitt sahen etwas mehr als 4,6 Millionen Personen zu, etwa 300.000 mehr als in den vergangenen beiden Jahren. Und wenn man von den Staffeln unter Lockdown-Bedingungen mal absieht, dann lag selbst die absolute Reichweite in diesem Jahr höher als in den meisten anderen Jahren.

Beim Serienfinale in dieser Woche sahen nun 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 18,1 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent Marktanteil erreicht. Noch deutlich erfolgreicher war zuvor allerdings "Der Alte" mit einer Reichweite von 5,54 Millionen und Marktanteilen von 23,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am späteren Abend punktete das ZDF dann auch beim jüngeren Publikum wieder: Die "heute-show" erreichte nicht nur starke 18,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern sogar 19,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Das "ZDF Magazin Royale" kam danach mit einer Gesamt-Reichweite von 1,49 Millionen noch auf Marktanteile von 9,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die stärkste ZDF-Konkurrenz war am Freitagabend das Finale von "Let's Dance" mit 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Film "Da hilft nur beten!" im Ersten lag bei einer Gesamtreichweite von 2,53 Millionen, die für 10,5 Prozent Marktanteil reichte.

