am 26.05.2024 - 08:36 Uhr

Das Finale des DFB-Pokals hat am Samstagabend die TV-Quotencharts dominiert: Durchschnittlich 7,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den knappen 1:0-Erfolg von Bayer Leverkusen über den 1. FC Kaiserslautern im Ersten. Das waren fast zwei Millionen mehr als vor einem Jahr, als sich RB Leipzig und der SC Freiburg im Finale gegenüberstanden. Der Marktanteil lag diesmal bei starken 34,0 Prozent.

Noch besser lief es beim jungen Publikum, wo 2,04 Millionen 14- bis 49-Jährige dem Ersten ab 20:00 Uhr einen herausragenden Marktanteil von 43,4 Prozent bescherten - es war damit schon das zweite Spiel der Leverkusener innerhalb weniger Tage, das die Marke von 40 Prozent knackte. Auch das Finale der Europa League hatte am Mittwoch für ähnlich hohe Quoten gesorgt. Weitere 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Pokalfinale übrigens bei Sky, das zudem in der Zielgruppe noch mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent überzeugte.

Das Erste verzeichnete zudem auch rund um das Finale starke Quoten: So kam die "Tagesschau" in der Halbzeitpause auf 6,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Vor- und Nachberichterstattung war mit 4,55 Millionen sehr gefragt und erzielte schon über 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Dazu kommt, dass die Doku-Serie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" bis in die Nacht hinein noch für Spitzen-Quoten sorgte: Der erste Teil hielt ab 22:40 Uhr im Schnitt 2,99 Millionen Fans vor dem Fernseher und erzielte 27,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und selbst nach Mitternacht wurden immerhin noch 1,53 Millionen Menschen gezählt.

Im Laufe des Tages nahm zudem schon der "Finaltag der Amateure" Fahrt auf: Erreichte die erste Konferenz zur Mittagszeit insgesamt zunächst nur 600.000 Fans, so waren ab 16:45 Uhr schon 1,50 Millionen dabei, die einem Marktanteil von 14,2 Prozent entsprachen. Bei den Jüngeren bewegten sich die Marktanteile zwischen 9,2 und 11,5 Prozent.

Letztlich war es aber freilich das abendliche Pokal-Finale, das Das Erste zum Tagessieger machte: Mit durchschnittlichen Marktanteilen von 17,9 Prozent bei allen und 21,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährige war der Sender in beiden Gruppen klarer Marktführer. Mit Blick aufs junge Publikum betrug der Vorsprung auf den Zweitplatzierten RTL mehr als 14 Prozentpunkte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;