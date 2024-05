Der Münchner "Polizeiruf 110" hat am Sonntag wenig überraschend die Spitze der Quotencharts erobert. Durchschnittlich 6,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten, um den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 26,4 Prozent zu schrauben. Daneben war auch das ZDF wieder erfolgreich: Dort punktete eine neue Folge der "Herzkino"-Reihe "Dr. Nice" bei 4,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 17,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Dazu kommt, dass "Dr. Nice" beim jungen Publikum mit 9,9 Prozent sogar einen neuen Bestwert aufstellte.

Ganz vorne lag aber auch hier der "Polizeiruf 110": Mit 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren belief sich der Marktanteil in dieser Altersklasse auf 16,9 Prozent. Allerdings war RTL dem Krimi dicht auf den Fersen: Mit dem Dino-Film "Jurassic World" zählte der Kölner Sender durchschnittlich 760.000 Menschen unter 50, sodass der Marktanteil bei stolzen 15,6 Prozent lag - und damit weit über dem Senderschnitt. In diesem Windschatten war dann auch "Stern TV am Sonntag" mit 12,1 Prozent im Anschluss noch erfolgreich.

Doch auch Sat.1 traf am Sonntagabend den Geschmack des jungen Publikums und erzielte mit "Der Schuh des Manitu - Extra Large" um 20:15 Uhr sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt unterhielt die Bully-Komödie im Schnitt 1,47 Millionen Menschen, während "Jurassic World" bei RTL von 1,78 Millionen gesehen wurde. Zufrieden kann man zudem bei Vox sein, wo "Grill den Henssler" in dieser Woche im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete und auf sehr ordentliche 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Für Kabel Eins ging es unterdessen im Laufe des Abends nach oben: Während "Yes, we camp!" zunächst bei mäßigen 3,7 Prozent Marktanteil hängen blieb, steigerte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" danach noch auf überzeugende 5,9 Prozent. Von solchen Werten blieb RTLzwei zum Start in den Abend weit entfernt: Dort fiel die Doku "#Racegirl - Das Comeback der Sophie Flörsch" mit nur 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig durch. Insgesamt erreichte der Sender lediglich 220.000 Menschen und musste sich damit noch hinter Sendern wie Nitro, Tele 5 und DMAX einsortieren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;