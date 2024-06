am 02.06.2024 - 08:43 Uhr

Das ZDF hat am Samstagabend mit dem Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid herausragende Quoten erzielt - allen voran beim jungen Publikum, wo der öffentlich-rechtliche Sender mit der bitteren BVB-Niederlage mehr als zwei Drittel des Publikums erreichte. Durchschnittlich schalteten insgesamt 12,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und damit fast so viele wie 2020 beim Champions-League-Triumph des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain.

Der Marktanteil fiel diesmal mit 47,7 Prozent aber noch deutlich höher aus als damals. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Wert des Finals von 2020 diesmal sogar um mehr als 24 Prozentpunkte übertroffen: 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse bescherten dem ZDF hier einen Spitzen-Marktanteil von 66,5 Prozent - ein Niveau, das man sonst allenfalls von Spielen der Welt- und Europameisterschaften kennt.

Aber auch im Umfeld des Spiels war das ZDF sehr gefragt: So erreichte die Vor- und Nachberichterstattung, die bereits ab 19:34 Uhr begann, im Schnitt 6,84 Millionen Menschen - und damit mehr Fans als das Finale des vergangenen Jahres, bei dem jedoch keine deutsche Mannschaft auf dem Platz stand. Damals hatten 5,56 Millionen eingeschaltet. Diesmal lag schon der Marktanteil der Berichte rund um das Finale bei stolzen 31,2 Prozent sowie sogar genau 50,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Klar, dass dem ZDF damit auch die Tagesmarktführerschaft am Samstag nicht zu nehmen war: Auf 22,4 Prozent brachte es der Sender beim Gesamtpublikum, während beim jungen Publikum sogar 30,3 Prozent drin waren. Zum Vergleich: Sat.1 war mit 5,6 Prozent der stärkste Verfolger in der klassischen Zielgruppe.

Zudem lief's des Spiels für das ZDF richtig gut: So verfolgten in der Halbzeitpause durchschnittlich 11,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das "heute-journal", ehe zu später Stunde die EM-Doku "Heimvorteil - mit Tommi Schmitt" immerhin noch von 1,33 Millionen gesehen wurde. Auch hier lief es ganz besonders beim jungen Publikum sehr gut: Mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte der Film starke 25,3 Prozent Marktanteil.

Das Champions-League-Finale dürfte unterdessen in Wahrheit noch viel mehr Fans erreicht haben - allen voran durch Public Viewing, aber auch durch die parallele Übertragung bei DAZN. Dort liegen bislang allerdings kaum belastbare Zahlen vor. Ausgewiesen wird bislang lediglich die Reichweite des linearen Senders DAZN 1, die mit rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 0,4 Prozent in der Zielgruppe aber überschaubar ausfiel. Die wichtigen Streaming-Daten fehlen allerdings und dürften die Zahl deutlich erhöhen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;