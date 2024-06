Gegen das quotenstarke Finale der Champions League kam die Konkurrenz des ZDF am Samstagabend erwartungsgemäß nicht an - allen voran in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo das Spiel ja bekanntlich mehr als 66 Prozent Marktanteil erzielte (DWDL.de berichtete). Stärkster Verfolger war hier noch Sat.1, wo "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" auf einen Marktanteil von 5,2 Prozent kam. Mehr als 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt allerdings nicht dabei. Das am späten Abend gezeigte Special "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" steigerte sich dann noch auf gute 7,2 Prozent.

Überhaupt keine gute Idee war es unterdessen, noch einmal die erste Folge von "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" zu wiederholen. Damit brachte es ProSieben zur besten Sendezeit auf gerade mal 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr überschaubare 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Wenig zu holen gab's mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen auch für Vox, wo "Sister Act 2 - In göttlicher Mission" mit nur 3,3 Prozent Marktanteil durchfiel, insgesamt aber immerhin 910.000 Menschen erreichte. Kabel Eins blieb dagegen mit "9-1-1 Notruf L.A." bis zu 23:15 Uhr sogar bei weniger als zwei Prozent hängen. Bei RTLzwei startete "Inception" mit 1,4 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls desolat in den Abend, doch nach 23 Uhr konnte "Starship Troopers" dann noch überzeugende 5,5 Prozent einfahren.

Wenig zu melden hatte auch RTL, wo man noch einmal zwei "Dünentod"-Krimis wiederholte, die in der klassischen Zielgruppe mit Marktanteilen von 3,5 und 2,0 Prozent enttäuschten. Allerdings schaffte es RTL mit dieser Strategie, zumindest ein älteres Publikum anzusprechen: Insgesamt lief es mit immerhin 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 6,1 Prozent entsprachen, nämlich durchaus respektabel. Stärkster Fußball-Verfolger war hier jedoch Das Erste, wo "Charlotte Link - Die Suche" zunächst von 3,43 Millionen Menschen gesehen wurde und der zweite Teil schließlich noch 3,17 Millionen vor dem Fernseher hielt. Die Jüngeren waren aber auch hier in der Unterzahl: Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile des Zweiteilers bei nur 3,4 und 2,3 Prozent.

Entsprechend überschaubar fielen dann auch vielerorts die Tagesmarktanteile aus: ProSieben brachte es am Samstag beispielsweise nur auf 3,7 Prozent in der Zielgruppe, Kabel Eins auf 3,3 Prozent und RTLzwei auf 2,8 Prozent. Nur knapp dahinter landete übrigens schon ZDFinfo, das nicht zuletzt dank mehrerer Reportagen mit Sebastian Lege auf 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Nitro wiederum folgte mit 2,3 Prozent knapp dahinter. Hier waren es die 24 Stunden vom Nürburgring, die für gute Quoten sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;