Der Tagesmarktanteil von Eurosport in der klassischen Zielgruppe lag am Montag bei 2,5 Prozent. Damit war der Kanal aus dem Hause WarnerBros. Discovery der erfolgreichste Nischensender. Geschafft hat man das vor allem mit stundenlangen Live-Übertragungen von den French Open, allen voran mit dem Match zwischen Alexander Zverev und Holger Rune, das erst um 21:30 Uhr begann.

400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die rund viereinhalbstündige Übertragung bei Eurosport, schon beim Gesamtpublikum erzielte man damit starke 3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar noch etwas bessere 3,9 Prozent drin. Eine fünfstündige Übertragung am Nachmittag und Vorabend, in der unter anderem das Match von Novak Djokovic gegen Francisco Cerundolo zu sehen war, erzielte zudem ebenfalls gute 2,3 Prozent.

Und so war Eurosport am Montag gar nicht so weit entfernt von Kabel Eins, das sich mit 2,8 Prozent Tagesmarktanteil begnügen musste. Mit dem Film "Planet der Affen: Prevolution" kam der vermeintlich große Sender zur besten Sendezeit nur auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - also weniger als Eurosport im Schnitt über die viereinhalb Stunden erreichte. Der Marktanteil des Films lag bei ganz mageren 1,7 Prozent.

Aber Eurosport war nicht der einzige Spartensender, der am Montag gut performte. Mit Super RTL, ZDFneo, ProSieben Maxx und RTLup schafften gleich vier weitere Nischensender den Sprung über die Marke von 2,0 Prozent Tagesmarktanteil. Während Super RTL am späten Abend mit "Bones" die Muskeln spielen ließ, war ZDFneo unter anderem in der Daytime mit seinen Serien sehr erfolgreich. ProSieben Maxx punktete einerseits mit "Border Patrol New Zealand" zur Mittagszeit, aber auch mit "Eureka" am Abend. Und bei RTLup waren es einmal mehr die Gerichtsshows in der Daytime, die richtig gut liefen.

