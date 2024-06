730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich am Mittwochabend zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei angesehen, das ist die höchste Reichweite, die das Format in diesem Jahr geholt hat. 330.000 davon kamen außerdem aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier 7,3 Prozent Marktanteil entsprach - auch das ist ein Rekord für die laufende Staffel.

Eine Woche vor dem Finale legt die Realityshow also noch einmal ein Stück weit zu, nachdem man vor sieben Tagen bereits die Marke von 7 Prozent übersprungen hatte. In den zurückliegenden Wochen sah es aber nicht immer so gut aus, sodass der durchschnittliche Marktanteil auch mit diesen zwei starken Wochen noch unter 6 Prozent liegt - es ist gemäß der vorläufig gewichteten Quoten die schwächte Staffel des Formats. Endgültig gewichtet liegen die Quoten teils noch ein gutes Stück darüber.

Richtig gut sah es auch für Eurosport aus, das erneut mit den French Open überzeugen konnte. Konkret: Mit dem Einzug von Alexander Zverev ins Halbfinale. Der Sieg des Deutschen gegen Alex de Minaur erreichte 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit schaffte Eurosport den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen in dieser Zuschauergruppe. Der Marktanteil der rund dreieinhalbstündigen Übertragung lag bei fantastischen 5,8 Prozent, die Gesamtreichweite betrug 790.000.

Mit 4,8 und 3,3 Prozent Tagesmarktanteil können RTLzwei und Eurosport jeweils sehr zufrieden sein. Im Falle des Sportsenders war es sogar der erfolgreichste Tag seit 2004, also seit 20 Jahren. Es gab am Mittwoch aber auch Verlierer: Vox (5,7 Prozent) und Sat.1 (5,3 Prozent) zum Beispiel. Beim Kölner Sender blieben alte "Bones"-Folgen in der Primetime fast durchweg bei enttäuschenden Werten hängen, am Nachmittag tat sich außerdem "Shopping Queen" (2,6 Prozent) erneut sehr schwer. In Sat.1 wollten derweil nur 590.000 Menschen "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" sehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 4,7 Prozent. Die "Landarztpraxis" holte am Vorabend nur 3,6 Prozent und war auch insgesamt mit 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schwach unterwegs. Für die Serie war es die niedrigste Reichweite seit zwei Wochen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;